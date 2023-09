Consiglio: avvisi di pagamento non dovuti dalle ASL, Perrini interroga Palese

BARI - Il rimborso delle somme versate e non dovute a seguito di avvisi di pagamento da parte delle Aziende sanitarie, è stato l’argomento su cui il consigliere Renato Perrini (FdI) ha rivolto un’interrogazione all’assessore alla sanità Rocco Palese. Sul punto in questione l’assessore ha detto di essersi interessato personalmente, in particolare nella ASL di Taranto e che tali circostanze si sono verificate perché alcuni uffici di ragioneria sono andati a tirar fuori questi provvedimenti, per un atto dovuto, perché non ci fosse la prescrizione, però la Regione è stata vigile da questo punto di vista. Palese ha evidenziato la necessità di migliorare ulteriormente questa interlocuzione, anche dal punto di vista informatico e che occorre molta prudenza da parte delle ASL, alle quali spetta il compito di fare le verifiche preventive prima di procedere all’invio dell’avviso di pagamento.