Coppa Davis, altre 6 nazionali volano alle Finali di Malaga

Davis Cup fb





Nel Gruppo C dove la Serbia e la Repubblica Ceca sono già qualificate per le Finali di Novembre a Malaga, la Spagna vince 2-1 a Valencia con la Corea del Sud. Nel primo singolare lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles prevale 6-4 7-5 col coreano Seong Chan Hong. Nel secondo singolare l’ altro spagnolo Alejandro Davidovich Fokina si impone 6-4 6-4 con l’altro coreano Soon Woo Kwon. Nel doppio i coreani Ji Sung Nam e Min Kyu Song vincono 6-7 7-6 10-8 con gli spagnoli Marcel Granollers e Alberto Ramos Vinolas.





Nel Gruppo D a Spalato la Croazia vince 2-1 con l’ Olanda. Nel primo singolare l’ olandese Botic Van de Zandschulp prevale 6-3 3-6 7-5 col croato Duje Ajdukovic. Nel secondo singolare l’altro croato Borna Gojo si impone 4-6 7-6 6-4 con l’altro olandese Taloon Griekspoor. Nel doppio i croati Duje Ajdukovic e Mate Pavic vincono 3-6 6-4 6-4 con gli olandesi Wesley Koolhof e Matwè Middelkoop. Inoltre l’Olanda e la Finlandia volano alle Finali.

Nella terza e ultima giornata del Gruppo B di Coppa Davis la Gran Bretagna vince 2-1 con la Francia a Manchester e vola alle Finali di Malaga che si giocheranno a Novembre. Nel primo singolare il britannico Daniel Evans prevale 3-6 6-3 6-4 col francese Arthur Fils. Nel secondo singolare l’ altro francese Ugo Humbert si impone 7-6 3-6 7-5 con l’altro britannico Cameron Norrie. Nel doppio i britannici Daniel Evans e Neal Skupski vincono 1-6 7-6 7-6 con i francesi Nicolas Mahut e Edouard Roger Vasellin. Anche l’Australia si qualifica per le Finali.