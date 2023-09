Trinitapoli, servizio alto impatto dei Cc: controlli su piazze di spaccio e attività commerciali

TRINITAPOLI - Si è svolto nel weekend, a Trinitapoli, l’ennesimo servizio di controllo straordinario del territorio, effettuato dal personale della locale Stazione Carabinieri, unitamente a quello della Stazione di San Ferdinando e Margherita di Savoia. I controlli sono stati finalizzati alla prevenzione e al controllo del territorio, in particolar modo nelle vicinanze del quartiere “UNRRA CASAS”, ove nel tempo l’Arma locale ha avuto modo di constatare e perseguire numerosi episodi di devianza giovanile, spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni al codice della strada.Le vie particolarmente interessate al controllo oltre al quartiere citato sono state: via vecchia Cerignola, via della Transumanza, via Casaltrinità, viale primo maggio, via Barletta, via San Ferdinando. Il dispositivo, a cui hanno preso parte anche i militari delle Stazioni limitrofe, è stato realizzato in orario pomeridiano – serale, con il preciso scopo di garantire una cornice di sicurezza sempre più completa, attraverso un controllo ancor più capillare delle zone nevralgiche del centro cittadino di Trinitapoli, così da impedire, in via prioritaria, la commissione di illeciti da parte dei partecipanti alla cosiddetta “movida”.Il personale impiegato nel servizio ha proceduto ad accurati controlli tra i frequentatori dei luoghi ove sono maggiormente presenti i giovani trinitapolesi, nonché di alcuni locali maggiormente frequentati, assicurando presenza e soprattutto visibilità in prossimità delle principali aree di ritrovo.Nel corso dell’intero servizio sono state complessivamente identificate e controllate oltre 60 persone, di cui 30 con pregiudizi di Polizia, 30 veicoli, elevate 4 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada di cui 2 veicoli sottoposti a fermo amministrativo. I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno con cadenza regolare al fine di continuare a garantire la sicurezza dei cittadini.