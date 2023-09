TARANTO - Ieri mattina il consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera di (La Puglia Domani), ha partecipato insieme ad altri esponenti della regione e del governo, alla manifestazione organizzata davanti alla Prefettura di Taranto dalla Confederazione Italiani Agricoltori della Puglia. Per discutere della crisi che sta colpendo la vitivinicoltura pugliese e cioè la forte speculazione che i commercianti di uva da vino stanno praticando nei confronti dei produttori, oltre, alla perdita di produzione causata dalla Peronospora.“Ritengo che il comparto agricolo, oggi, deve essere più attenzionato dalle istituzioni, perché, è in stato di abbandono, e noi che veniamo da una terra dove questo comparto è trainante per l’intera economia non possiamo rimanere inermi.Sui prezzi bisogna dire una cosa importante, che i nostri produttori producono bene e vendono male, il problema è la commercializzazione, su questo ci dobbiamo battere, ci vogliono più controlli, e soprattutto, capire come dare a questo comparto un aiuto concreto, attraverso un progetto serio da parte delle istituzioni.