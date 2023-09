Crispiano, domenica 1 ottobre si chiude con successo il Festival della Sostenibilità 2023

CRISPIANO (TA) - Si chiude con successo a Crispiano, domenica 1 ottobre 2023, la terza edizione del Festival della Sostenibilità 2023. Ultima iniziativa in programma è la Passeggiata in Rosa, che ha come obiettivo sensibilizzare nella lotta contro il tumore al seno, creando consapevolezza sul tema. Appuntamento in piazza alle 9:30. Più che una camminata, è un’occasione solidale per fare comunità, creare relazioni e condividere esperienze. - Si chiude con successo a Crispiano, domenica 1 ottobre 2023, la terza edizione del Festival della Sostenibilità 2023. Ultima iniziativa in programma è la Passeggiata in Rosa, che ha come obiettivo sensibilizzare nella lotta contro il tumore al seno, creando consapevolezza sul tema. Appuntamento in piazza alle 9:30. Più che una camminata, è un’occasione solidale per fare comunità, creare relazioni e condividere esperienze.





Il Festival è stato una "quattro giorni" ricca di iniziative che ha affrontato, sulle tracce della sostenibilità, tematiche complesse e innovative a misura di cittadino, presentando progetti sostenibili concreti a dimostrazione del "si può fare" e soffermandosi sullo stato dell’arte di Crispiano per l’Agenda 2030. Tanti i temi affrontati. Si è parlato di intelligenza artificiale, open data, trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e PNRR, turismo sostenibile, sviluppo e progetti futuri, con ospiti e relatori d’eccezione che hanno portato sul tavolo delle discussioni la propria esperienza e case history di successo. Venerdì sera la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei Comuni di Taranto, Crispiano, Martina Franca, Locorotondo, Alberobello, Castellana Grotte e Polignano a Mare.

Dalla sala consiliare tante dirette social di ogni discussione per consentire la più ampia partecipazione di pubblico, fino ad arrivare alle iniziative al teatro municipale.

Venerdì sera 29 settembre sono saliti sul palco i ragazzi e le ragazze della scuola Severi di Crispiano, portando in scena "Un genio invisibile", opera in atto unico di Rosa Elenia Stravato. Sabato 30, invece, Alessio Giannone "Pinuccio" e Omar Pedrini in concerto con il suo "Diluvio Universale tour" in un teatro municipale gremito di pubblico.