Danni maltempo, sopralluogo del sindaco Sollecito nelle campagne: ‘Subito l’iter per calamità naturale’

GIOVINAZZO - Stamattina il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha effettuato un sopralluogo nelle campagne del territorio dopo il maltempo che si è abbattuto sulla città nel weekend appena trascorso.“Buona parte del raccolto olivicolo è sul terreno, immagino che ci siano danni anche per le altre colture”- ha dichiarato il sindaco Sollecito dopo il sopralluogo- “ Pertanto, è necessario avviare quanto prima l’iter previsto dalla legge per gli eventi calamitosi. Giovedì alle 17.30, a Palazzo di Città, è convocata la commissione consiliare per le Attività Produttive, riunione che apriamo alla partecipazione degli agricoltori per far il punto sulla situazione e consegnare loro le indicazioni per la segnalazione dei danni da calamità naturali o avversità atmosferiche”.