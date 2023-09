Serie C: il Monopoli perde, vittoria della Virtus Francavilla Fontana

La Virtus Francavilla Fontana ha vinto 1-0 sul Messina alla “Nuova Arredo Arena”. Nel secondo tempo la partita è stata sospesa per 38 minuti per un black out elettrico all’ impianto d’ illuminazione, poi è ripresa. Secondo successo dei biancazzurri, quarti a 7 punti con il Picerno il Benevento, l’Avellino il Crotone e il Potenza.

- Nella quinta giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli ha perso 4-0 con l’ Avellino al “Partenio-Lombardi”. Seconda sconfitta in questo torneo per i biancoverdi. Sono penultimi con 2 punti insieme al Messina e al Monterosi. Dovranno recuperare mercoledì 27 Settembre alle 20,45 la gara con la Casertana al “Pinto”, non giocata il 3 settembre per permettere ai campani di avere più tempo per allestire una squadra competitiva dopo il ripescaggio in Serie C.