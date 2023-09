Dialoghi di Trani: al via l''evento per favorire l'incontro tra aspiranti volontari e associazioni

TRANI - Quanto può farmi star bene uscire dal mio guscio e dedicarmi agli altri? Quale sfumatura della solidarietà mi rappresenta di più? Sono domande che tutti ci poniamo, ma che troppo spesso tralasciamo.

A volte per comprendere sé stessi basta affidarsi alle stelle, purché siano quelle giuste.

Questa sera, venerdì 22 Settembre 2023 alle 20:30 all’interno dei Dialoghi di Trani, il CSV San Nicola Odv organizza l’evento gratuito “Match. Favorire incontri fra associazioni e aspiranti volontari” nel Teatro Open Air in piazza Teatro a Trani.

“Match” accompagna persone che vogliono fare volontariato alla scoperta delle tantissime associazioni del territorio, in un’atmosfera di gioco e divertimento. La formatrice Mariagiovanna Italia, consulente del CSVSN, insieme agli “astro-performer” di Teatro Sociale, guiderà gli aspiranti volontari nella conoscenza della propria mappa astrale che mette al centro la solidarietà e il tempo da donare, in una serata magica. L’edizione 2023 di Match si ispira all’universo delle costellazioni del volontariato, tutte diverse ma ugualmente luminose: trovare quella giusta, quella in cui riconoscersi e a cui legarsi è l’obiettivo dell’evento.

“Perché le costellazioni? – spiega Mariagiovanna Italia -. Perché ci piace l’idea di puntare in alto, perché le stelle brillano, fanno luce e sono utili ad orientare il cammino delle persone”.