Promuovere Giovinazzo attraverso il gioco, arriva in città la ‘ Plancia Piena’

BARI - Si inaugura il prossimo 28 settembre, nell’ex Palazzo del Capitano di Giovinazzo ( anche sede della ex Pretura), la nuova sede della ‘ Plancia Piena’, l’associazione vincitrice del bando ‘ Luoghi Comuni’, iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI ( finanziata con ricorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili) per il quale il Comune di Giovinazzo mise a disposizione lo storico palazzo di piazza Umberto I.

Grazie al finanziamento regionale ottenuto con la vittoria del bando, la Plancia Piena metterà in atto l’ambizioso progetto “Ludus in Burgus” che, come spiega il presidente dell’associazione, Carlo Gervasio “ Ha come fulcro il concetto di Gamification, in sostanza coinvolgendo anche altre realtà locali utilizzeremo il gioco per veicolare importanti messaggi di valorizzazione e promozione del centro storico di Giovinazzo e della storia e cultura locale. In questo modo non solo faremo scoprire agli utenti il valore del gioco come mezzo per allenare e stimolare la propria mente, ma faremo anche scoprire a tutti la storia e i luoghi dello splendido comune che ci ospiterà”.

“ Siano molto contenti perché grazie all’iniziativa ‘Luoghi Comuni’ della Regione Puglia, e all’impegno del nostro Comune, possiamo recuperare a nuova vita un immobile che era da tempo abbandonato”- dichiara il sindaco, Michele Sollecito- “ Si tratta, tra l’altro, di un palazzo nel pieno centro cittadino e alle porte del borgo antico, la sua posizione è quindi strategica per le attività di politiche giovanili che lì prenderanno vita e che riguarderanno la promozione della nostra città”.

“ E’ bello sapere che a Giovinazzo, dal 28 settembre, ci sarà un altro luogo di aggregazione per i nostri giovani”- spiega Natalie Marzella, assessore alle Politiche Giovanili- “ Oltre alla Cittadella della Cultura e alla Vedetta del Mediterraneo, i nostri ragazzi avranno un altro luogo bello della città nel quale verranno promosse attività ludico-ricreative e culturali per un sano utilizzo del tempo libero. L’attenzione dell’ Amministrazione è sempre molto alta nei confronti dei nostri ragazzi, la loro cura è un investimento sul futuro”.

Cene con delitto, urban games, laboratori, un’escape room realizzata proprio nel “Palazzo del Capitano”, sono solo alcune delle attività che la Plancia Piena si propone di realizzare nel corso di questo progetto. “Non mancheranno i consueti appuntamenti sociali con il gioco libero”, rassicura sempre Gervasio, “Durante queste serate proponiamo un’ampia selezione di giochi da tavolo, aiutiamo gli utenti a selezionare il gioco giusto per il loro gruppo e spieghiamo loro il regolamento. In questi anni con questa formula abbiamo avvicinato tantissimi ragazzi e adulti al mondo dei giochi da tavolo e creato anche moltissimi nuovi legami umani; ci proponiamo di fare altrettanto anche nel corso di questo progetto”.

D’altronde, tra le finalità dell’associazione, c’è anche quella di promuovere la cultura ludica sana contrapposta a quella del gioco d’azzardo che degenera sin troppo spesso in insidiose azzardopatie.