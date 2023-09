BARI - Gli appuntamenti Regione Puglia di oggi martedì 12 settembre:Ore 10.00 - 18.00 – Centro CongressiUna visione comune per il clima. L’impegno della Regione Puglia. L’evento, a cura del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia, sarà un momento di riflessione comune e di confronto attraverso l’esperienza anche di altre regioni italiane, che hanno messo a punto piani di adattamento a scala regionale con esperti in tema di cambiamenti climatici. Inoltre sarà l’occasione per fare il punto sulle politiche regionali e rilanciare un impegno condiviso, mettendo a sistema le iniziative per il clima portate avanti dagli enti istituzionali invitati a partecipare all’evento.Un approfondimento particolare sarà dedicato al ruolo della Regione Puglia come Coordinatore Territoriale del Patto dei Sindaci, l’iniziativa lanciata dalla Commissione europea per promuovere politiche attive per il clima a livello decentrato. La sessione pomeridiana sarà finalizzata a chiudere il periodo di consultazioni del Documento di orientamento strategico regionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici - SRACC.ProgrammaOre 10.00-13.00 - Saluti Istituzionali- Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia- Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza EnergeticaModeratore: Mimmo Mazza, vice direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”Interventi:- Anna Grazia Maraschio, assessora all’Ambiente della Regione Puglia- Paolo Caridi, capo unità della DG Clima della Commissione EuropeaOre 15.00-18.00 - Introduzione dei lavori per la consultazione pubblica al documento strategico regionale di adattamento ai cambiamenti climatici.Interventi:- Paolo Garofoli, direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Serena Scorrano, funzionaria del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione PugliaInterventi Tecnici:- Cristina Belloni, Polisemia srl, Il coordinamento territoriale del patto dei Sindaci in Puglia- Andrea Carosi, Ufficio europeo del Patto dei Sindaci, Opportunità e prospettive per l'implementazione dei PAESC- Alessandra Antonini, Rappresentante del Comitato delle Regioni di Bruxelles- Fabiana Baffo, Direzione Direzione USSRI-Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici- Giuseppe Maffeis e Luisa Geronimi, Terraria srl, La costruzione della Strategia regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici- Giovanni Coppini, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Nuovi scenari climatici e indicatori per la Regione Puglia- Piero Calabrese, project manager AdriaClim Regione Puglia, Il Piano di Adattamento e Mitigazione Climatica per le aree costiere pugliesi: il progetto AdriaClim- Massimiliano Marra, JASPERS Coordination and Capacity Building Division, La verifica climatica delle infrastrutture finanziate dai fondi europei 2021-2027- Intervento programmato della Protezione Civile- Intervento programmato di ARPA Puglia- Elio Sannicandro, direttore ASSET Puglia, Presentazione del ciclo di seminari sui Cambiamenti ClimaticiOre 10.00 - 13.30 – Padiglione 152 – Sala 1“I tratturi di Puglia: una risorsa fruibile” Progetto Pilota di mobilità dolce sul Tratturo Magno L'Aquila – Foggia in applicazione delle Linee Guida del Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia. Obiettivo del convegno è fare il punto sul processo di redazione del Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi, ormai prossimo all’adozione in Giunta, e sulla applicabilità delle Linee Guida in esso contenute che si stanno sperimentando attraverso la realizzazione di un progetto pilota di mobilità lenta sul tratto del Tratturo Magno compreso tra i Comuni di San Paolo di Civitate e San Severo.Intervengono:- Raffaele Piemontese, vice presidente della Giunta regionale e assessore al Demanio della Regione Puglia- Angelosante Albanese, direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture della Regione Puglia- Costanza Moreo, dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia- Francesco Capurso, dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio della Regione Puglia- Anita Guarnieri, dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia- Angela Barbanente, Politecnico di Bari – Dicatech- Saverio Russo, Università di Foggia- Michele Fazio, funzionario tecnico della Sezione Demanio e Patrimonio e RUP del progetto pilota- Angelo Ricchiuto, progettista del PFTE del progetto pilota- Fabio Mucilli, dirigente Area Urbanistica e Attività Produttive del Comune di San Severo- Costantino Rubino, sindaco del Comune di San Paolo di CivitateL’evento sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di Tratturi di Puglia.Ore 10.00 - 18.00 – Padiglione 152 – Sala 4La Puglia dei Contratti di Fiume - Assemblea Regionale del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. Processi integrati e comunità nella gestione del territorio. L’incontro rappresenta un momento di riflessione sulle opportunità offerte dai Contratti di Fiume nella gestione del territorio, quali strumenti supportati anche nella nuova Programmazione Regionale. Il convegno sarà anche la sede dell'Assemblea Regionale del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, che ha lo scopo di consolidare i Contratti di Fiume a scala regionale e nazionale e fornire gli elementi per giungere, attraverso un processo partecipativo, al nuovo documento che il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume presenterà al Governo in occasione dell’Assemblea Nazionale del prossimo novembre 2023.Intervengono:- Raffaele Piemontese, vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore al Demanio della Regione Puglia- Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia- Bernardo Lodispoto, presidente della Provincia BAT- Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi- Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce- Elio Sannicandro, direttore ASSET Puglia- Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari- Andrea Zotti, dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia- Francesca Calace, Politecnico di Bari- Vera Corbelli, segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale- Massimo Bastiani, coordinatore nazionale del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume- Gianna Betta, responsabile Ufficio Pianificazione e controllo delle risorse idriche della Città Metropolitana di Torino- Mauro Iacoviello, referente regionale del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume- Coordinatori dei Contratti di Fiume Canale Reale, Bassa e Media Valle dell’Ofanto, Torrente Asso, Lago di Occhito- Claudia Campana, responsabile dei Contratti di Fiume della Regione PugliaOre 10.30 - 13.30 – Padiglione 152 – Sala 2La storia (in una) insegna. Celebriamo le attività storiche Patrimonio di Puglia, con più di 70 anni di attività. Con oltre 70 anni di attività, le Attività Storiche Patrimonio di Puglia, riconosciute dalla Legge regionale n. 30/2021, sono un pezzo importante della nostra storia. La loro storia insegna. Così come la loro insegna è una storia. Tutta pugliese.Presenta Antonio Stornaiolo con la partecipazione del presidente Michele Emiliano e di Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.Ore 10.00 - 19.00 – Padiglione 152 – Sala 3EIT Food INNOVITALY. Dalla Ricerca all’Impresa. Giornata dedicata alle strategie europee per l’innovazione dell’ecosistema agroalimentare con una panoramica sul mondo EIT (Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia) e sulle sue opportunità per le aziende, le università e gli enti pubblici italiani; tavole rotonde incentrate su opportunità e sfide per le imprese e la ricerca con la presentazione dei due progetti PNRR (Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura AGRITECH e Partenariato Esteso ONFOODS) e il racconto di aziende innovative coinvolte in EIT e nei progetti PNRR.ProgrammaOre 10.30-11.00 - Saluti introduttivi- Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia- Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia- Luigi Trotta, dirigente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia- Stefano Bronzini, rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro- Maria De Angelis, docente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e responsabile di EIT Food Hub ItalyOre 11.00-11.45 - Strategie europee per l'innovazione dell’ecosistema agroalimentare- Elvira Domingo, CLC South EIT Food- Gianluca Fusillo, CLC South EIT Manufacturing- Serena Borgna, APRE NCP EIT Food- Massimo Iannetta, Cluster Nazionale AgrifoodModeratrice: Barbara De RuggieriSessione Q&A - Opportunità e sfide per le imprese e la ricercaModeratore: Lorenzo TosiOre 11.45-12.30 - I Tavola rotonda - “Il potenziamento delle attività per il trasferimento tecnologico verso territori e imprese”Il Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura AGRITECH- Danilo Ercolini, Responsabile Scientifico HUB, Università Federico II Napoli- Matteo Spagnuolo, Responsabile Scientifico Spoke 7, Università degli Studi di Bari Aldo MoroIl Partenariato Esteso ONFOODS- Daniele Del Rio, Responsabile Scientifico HUB, Università di Parma- Maria De Angelis, Responsabile Scientifico Spoke 3, Università degli Studi di Bari Aldo MoroSessione Q&A12.30-13.30 - II Tavola rotonda - Parola alle aziende innovative: dal PNRR ad EIT- Le aziende PNRR- Le aziende EITSessione Q&A15.15-15.30 - Introduzione ai lavoriAlessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia15.30-17.00 - III Tavola rotonda - Startup e giovani ricercatori si presentano, in collaborazione con Confindustria Puglia e ARTI PugliaOre 15.00 - 17.00 – Padiglione 152 – Sala 2Gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 in Puglia: indicatori e monitoraggio. Il ruolo della mobilità sostenibile. Durante il convegno verrà mostrato il tableau predisposto dalla Sezione Statistica della Regione Puglia per valutare il posizionamento della Puglia rispetto al Mezzogiorno e all’Italia nei 225 indicatori Istat di cui all'Agenda Onu 2030 valorizzati a livello regionale, relativamente alle politiche per la promozione del benessere delle persone e della sostenibilità ambientale.Intervengono:- Raffaele Piemontese, vice Presidente della Regione Puglia- Angelosante Albanese, direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e infrastrutture della Regione Puglia- Massimo Bianco, dirigente della Sezione Statistica della Regione Puglia- Serena Scorrano, funzionaria del Dipartimento mobilità, Referente per la SRSV della Regione Puglia- Luca Lopomo, sindaco del Comune di Crispiano- Enrico Cosmo, funzionario della Sezione Statistica della Regione Puglia- Rosa Cazzolla, funzionaria della Sezione Bilancio e Ragioneria e Nucleo CPT della Regione Puglia- Elisabetta Venezia, docente di Economia dei trasporti presso l’Università di Bari- Fabio Pizzutilo, docente di Economia presso l’Università di BariOre 15.00 - 18.00 – Padiglione 152 – Sala 1Programmazione di interventi per la tutela del territorio. Indirizzi e strategie innovative del Documento Operativo Regionale della Difesa del Suolo. L'obiettivo del convegno è fornire massima diffusione all'iniziativa della Regione Puglia che, in attuazione di una specifica previsione di Legge (art. 18 L.R. n. 32/2022), riconosce tra gli strumenti di programmazione regionale gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo attraverso la elaborazione del Documento Operativo Regionale per la Difesa del Suolo.Intervengono:- Raffaele Piemontese, vice Presidente della Giunta regionale e Assessore al Demanio della Regione Puglia- Angelosante Albanese, direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Regione Puglia- Giovanni Scannicchio, dirigente Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico della Regione Puglia- Elio Sannicandro, direttore generale ASSET Puglia- Antonio V. Scarano, dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Regione Puglia- Daniela Mastromarino, funzionaria del Servizio Difesa del Suolo della Regione Puglia- Monica Gai, funzionaria del servizio difesa Servizio Difesa del Suolo della Regione Puglia