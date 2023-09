Molfetta, giovane vittima di sequestro lampo per auto cannibalizzata

MOLFETTA - Un incubo si è trasformato in realtà per un giovane di 26 anni residente a Molfetta, quando ieri mattina è stato vittima di un sequestro lampo. La sua Mercedes GLC è diventata l'obiettivo di due uomini che hanno compiuto questa audace azione criminale.Tutto è accaduto in via Gramsci quando il giovane è salito a bordo della sua vettura. Senza alcun preavviso, i due aggressori lo hanno affrontato e minacciato con una pistola, costringendolo a salire sui sedili posteriori dell'auto. Da lì, il SUV è stato guidato a gran velocità verso la campagna aperta, al confine con Giovinazzo, dove il giovane è stato liberato dai suoi aguzzini.Una volta riuscito a mettersi in salvo, il 26enne ha raggiunto immediatamente la stazione dei Carabinieri per denunciare l'orribile esperienza che aveva appena vissuto. I militari hanno subito avviato un'indagine e, grazie al sistema di localizzazione GPS dell'auto, sono riusciti a individuarla tra Molfetta e Bitonto.Al momento, i Carabinieri stanno lavorando per identificare e catturare i due autori di questo sequestro lampo e del furto dell'auto, un caso che ha scosso la comunità locale.