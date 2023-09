ROMA - “Quella di Pierfrancesco Favino mi pare una polemica del tutto inutile...”. Da Los Angeles (USA), dove risiede e lavora da molti anni (vi giunse, dopo dieci anni a Londra come autore teatrale. per partecipare a un programma di sceneggiatura dell’UCLA), il regista e sceneggiatore Dino Sardella (originario di Brindisi, ha appena sceneggiato un film girato a Taranto, la spiaggia di Leporano, “Racconti del Mare”, sul tema dei migranti) interviene nella querelle un pò provinciale sugli attori e i ruoli che dovrebbero interpretare.“Si dice che a Favino je rode, come dite voi a Roma, per il fatto che il personaggio di Enzo Ferrari non lo ha interpretato lui”.“Non direi... C’è un fondo di ipocrisia anche qui, dove si insiste per esempio nel voler far fare ruoli diciamo latini ad attori latini, e poi fanno fare Ferrari, o anche Gucci, ad Adam Driver”.“Ripeto: è una polemica inutile quella di Favino, e comunque è alimentata da Hollywood”.“Se sei un attore, allora devi accettare qualsiasi ruolo. Se gli dessero il ruolo di George Washington a Favino in una produzione internazionale, dubito che direbbe di no... Che dite voi in Italia?”.