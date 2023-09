BARI - Sulle note dell’inno di Mameli, eseguito dalla Banda della Brigata Meccanizzata Pinerolo di Bari, si è svolta questa mattina nello spazio dell’Esercito Italiano nella Fiera del Levante di Bari la cerimonia dell’alzabandiera, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e il colonnello Arcangelo Moro, comandante del Comando Militare Esercito Puglia e il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.“Abbiamo portato il saluto della Puglia agli uomini e alle donne dell'esercito italiano, appartenenti alle forze armate presenti nella nostra regione – ha dichiarato Piemontese - Alle scolaresche presenti, abbiamo spiegato che oggi l'Esercito rappresenta anche un presidio di pace. Le nostre Forze Armate, lavorando in maniera corale, non si occupano più solo ed esclusivamente della difesa dei confini nazionali, ma contribuiscono ad instaurare e conservare relazioni pacifiche tra gli stati”.Il colonnello Moro ha ricordato il “connubio indissolubile tra Esercito e Puglia in un rapporto sinergico che abbiamo non solo con le istituzioni, ma con tutti i cittadini pugliesi”.Alla cerimonia erano presenti anche alcune classi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Giulio Cesare di Bari e della scuola primaria Niccolò Piccinni di Bari.