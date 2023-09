BARI - Una fiera dedicata all’Automotive, alla mobilità sostenibile e alla sicurezza. Il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli lancia l’idea di organizzare una fiera di settore strutturata dedicata al mondo delle quattro ruote nell’ambito del convegno Mobilità pubblica e privata: sostenere la sostenibilità organizzato da Autoclub Group e da Asset - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, in collaborazione con Sezione Federmeccanica di Confindustria Puglia e Most - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile.“La sinergia tra gli espositori e tutto ciò che riguarda la formazione e l’informazione è fondamentale per la crescita della Fiera del Levante, anche e soprattutto in periodi diversi dalla Campionaria”- ha commentato Frulli. L’automotive è un settore importante per la nostra regione e per tutti i territori, per l’indotto che genera e per l’occupazione che crea. Sarebbe pertanto quanto mai strategico organizzare una Fiera dedicata all’Automotive e quindi ai temi di sicurezza e mobilità sostenibile”.L’incontro è stato l’occasione per condividere e analizzare le azioni in atto e le prospettive in un settore sempre più strategico come la mobilità sostenibile, pubblica e privata. 5 le sessioni mattutine e pomeridiane previste sui seguenti temi: Quanto pesa il mercato dell’automotive in Puglia; Piani Urbanistici della Mobilità Sostenibile (Pums): opportunità o libro dei sogni?; La mobilità tra innovazione e… rivoluzione; Transizione energetica e ambiente nella mobilità: vediamoci chiaro; La tecnologia: digitalizzazione, condivisione e sicurezza.Il costo del biglietto è di € 4,00. L’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), i bambini al di sotto dei 10 anni, ai giornalisti e Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale. I biglietti, già disponibili on line sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com) si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia, Agricoltura e Verdi da sabato 9 settembre dalle 14:00 alle 21:00, da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato 16 e domenica 17 dalle 10.00 alle 21.00.