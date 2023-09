^^^^Ore 15.30 - 18.00 – Padiglione 152 – Sala 2 - Presentazione strategia #mareAsinistra. L’incontro è dedicato alla presentazione di #mareAsinistra, la strategia pugliese di attrazione e valorizzazione dei talenti: studenti, nomadi digitali, startuppers, pugliesi di ritorno, nuovi investitori, top scientist, artisti, talenti creativi e tecnologici a livello internazionale.^^^^Ore 15.00-18.00 – Padiglione 152 – Sala 3 - Garanzia Giovani in Puglia. Stato dell’arte e prospettive future. Presentazione delle opportunità, stato dell’arte e prospettive future di Garanzia Giovani, il Programma rivolto ai giovani pugliesi, in età compresa tra i 15 e i 35 anni che non studiano e che non hanno un’occupazione, con l’obiettivo di formarli tenendo conto delle peculiarità di ognuno e delle esigenze del territorio, per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro.Intervengono:- Sebastiano Leo, assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia- Monica Calzetta, dirigente Sezione Formazione della Regione Puglia- Anna Cammalleri, consigliera del presidente per le Politiche Integrate Formazione Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia- Interventi delle ATS^^^^Gli altri appuntamenti:Ore 09.30-11.00 – Padiglione 152 – Sala 4 - Sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Regione Puglia, ANCE e sindacati per la formazione professionale nel settore edilizio. Conferenza stampa a corredo della firma del Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, ANCE e sigle sindacali FENEAL UIL Puglia, FILCA CISL Puglia e FILLEA CGIL Puglia per l’accrescimento delle opportunità di inserimento lavorativo nel settore edilizio attraverso percorsi di formazione professionale.Intervengono:- Sebastiano Leo, assessore Formazione e Lavoro, politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale della Regione Puglia- Gerardo Biancofiore, presidente ANCE Puglia- Monica Calzetta, dirigente Sezione Formazione della Regione Puglia- Franco Pappolla, FENEAL UIL PUGLIA- Antonio Delle Noci, FILCA CISL PUGLIA- Ignazio Savino, FILLEA CGIL PUGLIAOre 10.30-13.30 – Padiglione 152 – Sala 2 - Da Italia-Albania-Montenegro ad Interreg IPA Adriatico Meridionale. L'evento celebrerà il passaggio di testimone dal Programma Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro al nuovo programma Interreg IPA South Adriatic, nel periodo 2021-2027.Intervengono:- Crescenzo Antonio Marino, direttore dell'Autorità di Gestione del Programma- Gilles Kittel, DG REGIO, Commissione Europea- Antonio Verrico, presidenza del Consiglio dei Ministri, Italia- Ilir Beqaj, Agenzia di Stato per la Programmazione Strategica e il Coordinamento degli Aiuti, Albania- Bojan Vujović, ministero degli Affari Europei del Montenegro- Alessandro Delli Noci, assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Regione Puglia- Gianna Elisa Berlingerio, direttrice Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia- Mirjana Maslovar, ministero della Cultura e dei Media del Montenegro- Haki Çako & Klajdi Nikolla, Agenzia Nazionale per la Protezione Civile, Albania- Vito Antonio Antonacci, dipartimento Mobilità della Regione Puglia- Veselin Micanovic & Mirko Djur, Università del Montenegro- Vito Bavaro, Sezione Trasformazione Digitale della Regione PugliaOre 09.00-13.30 – Padiglione 152 – Sala 1 - Il futuro della PA tra nuove intelligenze e transizione digitale. Nel corso dell’incontro verranno illustrati lo stato di aggiornamento del PRD regionale e le attività della Rete degli RTD regionali. Saranno inoltre presentati sette tavoli tematici che saranno oggetto delle attività del pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e che saranno incentrati su: Interoperabilità, Sicurezza Informatica, SIT, Opendata, Intelligenza Artificiale, Privacy in Sanità e Sostenibilità digitale.Intervengono:- Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia- Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia- Francesco Surico, direttore generale Innova Puglia SpA- Elio Sannicandro, direttore generale ASSET Puglia- Vito Bruno, direttore generale ARPA Puglia- Cosimo Elefante, Ufficio RTD Regione Puglia- Maria Morena Ragone, supporto giuridico specialistico transizione digitale - Ufficio RTD Regione Puglia- Claudio Caforio, Ufficio RTD Regione Puglia- Diego Catalano, project management e reingegnerizzazione dei processi per la Transizione digitale - Ufficio RTD Regione Puglia- Marcella Cortese, Ufficio RTD Regione Puglia- Adalberto Brunetti, Ufficio RTD Regione Puglia- Vito Martella, coordinamento nuclei CDG - Segreteria Generale di Presidenza della Regione Puglia- Sara La Bombarda, RTD - ARTI Puglia- Andrea Rollo, ARPAL- Nicola Lombardi, RTD – ASSET- Vincenzo Lagioia, responsabile Sezione Cybersecurity - InnovaPuglia spa- Vito Petrarolo, RTD ARESSGli eventi del Salone dell’Agroalimentare di Puglia - Padiglione n. 19Ore 11.00 - Il progetto APP Ulìa: tracciabilità dell'EVO da ulivi monumentaliOre 16.00 - Tavola rotonda formativa e informativa su “L’educazione alimentare attraverso la valorizzazione dei prodotti agroalimentare pugliesi”Il calendario completo con tutti gli appuntamenti di oggi è disponibile all’indirizzo: