La Libia orientale è in preda a un'agghiacciante emergenza a seguito delle inondazioni causate dal passaggio dell'uragano Daniel. Il bilancio delle vittime continua a salire in modo allarmante, e la situazione è diventata critica, con gravi conseguenze per la popolazione locale.Secondo quanto riferito dalla tv araba Al Hadath, le vittime delle inondazioni nella città di Derna sono già almeno 6.000, mentre altre stime provenienti dalla tv di Bengasi suggeriscono che il numero dei morti potrebbe superare la soglia dei 10.000 solo in questa città. Questi dati allarmanti gettano luce sulla gravità della situazione.Una notizia particolarmente tragica è la perdita di tre volontari della Mezzaluna Rossa libica, che hanno perso la vita mentre cercavano di aiutare le famiglie colpite dalle inondazioni. Questa terribile perdita è stata confermata dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, suscitando un profondo cordoglio.Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Muhammad Manfi, ha chiesto con urgenza all'intera comunità internazionale di fornire aiuti umanitari per affrontare questa crisi senza precedenti. In risposta, il ministro degli Esteri italiano, Tajani, ha annunciato che il governo italiano sta già organizzando l'invio di una squadra avanzata di valutazione coordinata dalla Protezione Civile italiana per fornire assistenza immediata.La situazione è ulteriormente complicata dal crollo simultaneo di due dighe, avvenuto in una zona ricca di risorse petrolifere. Questo incidente ha causato il rilascio di oltre 33 milioni di metri cubi d'acqua, generando inondazioni devastanti. Il ministro della Sanità del governo sostenuto dal Parlamento di Tobruk, Othman Abduljalil, ha descritto la situazione a Derna come "catastrofica", con molte persone ancora intrappolate nelle loro case e vittime sotto le macerie.La Croce Rossa Internazionale ha anche riferito che il numero delle persone scomparse ha raggiunto la cifra spaventosa di 10.000, evidenziando l'ampiezza della tragedia umana in corso.Questa emergenza inondazioni in Libia richiede una risposta urgente e coordinata dalla comunità internazionale per fornire assistenza alle vittime e contribuire agli sforzi di soccorso in un momento di disperata necessità.