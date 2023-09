''Fisioterapia a mare'', successo con oltre 2 mila persone

BARI - Si è conclusa la VI edizione del progetto di fisioterapia a mare, sociosanitario e cardio protetto, promosso da Sclerosi Multipla Associazione Italiana Sunrise Onlus (Smaiso). Circa duemila le persone che sono state trattate in continuità assistenziale o a cadenza settimanale, prevalentemente affette da Sla, Sclerosi multipla, ma anche Parkinson. Tutto ciò nei tre principali punti di approdo: San Foca, Lido Conchiglie a Gallipoli Spiaggia dei cavalli a Mancaversa.

Da ogni parte d’Italia sono giunti nel Salento per un trattamento specializzato in acqua, grazie anche alla presenza costante di personale medico e paramedico e per poter trascorrere dei momenti di condivisione al mare, magari dopo anni che questa possibilità non l’avevano. Ed è questa una grande gioia e una grande soddisfazione per tutti, veder tornare a sorridere a persone che anche da vent’anni avevano dimenticato cosa significasse fare un bagno al mare, afferma la presidente Smaiso e ideatrice del progetto Maria De Giovanni che sottolinea quanto la sinergia e la collaborazione con enti e associazioni abbia dato un ulteriore impulso all’ottima riuscita dell’iniziativa che tornerà nel 2023. La presidente Maria De Giovanni è affetta da molti anni da Sclerosi multipla e dopo un iniziale smarrimento e sconforto per il sopraggiungere della malattia è riuscita a trasformare la sua sofferenza in un’opportunità, condividendo percorsi e momenti con altre persone che soffrono della stessa patologia.

Il progetto di quest’anno è stato sostenuto da: Sunrise Onlus, Aeronautica Militare Galatina, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Asl Lecce, Aisla, Comuni di Melendugno, Taviano, Galatone, Parabita, Gallipoli, Cardiomed, Ordine dei Medici Lecce, Banca Popolare Pugliese, Banca di Credito Cooperativo, Associazione Alessia Pallara, Natural is Better.