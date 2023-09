Federica Abbate annuncia “Canzoni Per Gli Altri Live”, un evento speciale a Milano

MILANO - Federica Abbate annuncia “Canzoni Per Gli Altri Live” una speciale data evento, prodotta da Vivo Concerti, che avrà luogo il 26 novembre a Milano in Santeria Toscana 31.

Al centro dello show ci sarà il mix originale di pop e urban proposto dalla cantautrice nel suo primo songwriter album. Disponibile per Carosello Records/Epic da venerdì 22 settembre su tutte le piattaforme digitali, “Canzoni per gli altri” è un viaggio in 9 tracce, realizzate in collaborazione con importanti artisti, ognuno dei quali ha lavorato insieme a Federica apportando la propria cifra stilistica.

Per il pubblico sarà un’occasione unica per scoprire dal vivo la versatilità e il talento cantautorale di Federica Abbate.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da lunedì 25 settembre alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 30 settembre alle ore 10:00.