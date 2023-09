Foggia, ricordo commosso nel giorno del compleanno della tabaccaia uccisa

FOGGIA - In occasione del compleanno della signora Francesca Marasco, la titolare della tabaccheria di via Marchese de Rosa a Foggia, i suoi nipoti Michele e Miriam hanno condiviso un pensiero commovente sui social media. La donna, purtroppo, è stata tragicamente uccisa il 28 agosto durante una rapina.Nel messaggio, i nipoti avrebbero dovuto festeggiare il compleanno di Francesca con il tradizionale conto alla rovescia, i cori di auguri e lo spegnimento delle candeline. Tuttavia, a causa della sua prematura scomparsa, questi momenti gioiosi non sono stati possibili. Michele e Miriam hanno espresso il loro desiderio di immaginare la loro amata nonna, circondata dall'amore e dall'affetto di coloro che non sono più con loro, pronti a riabbracciarla e a condividere momenti di gioia.L'arresto di un sospetto e l'identificazione di un complice hanno portato a un inizio di giustizia per l'omicidio della signora Marasco. La sua tragica morte ha sconvolto la comunità di Foggia, e i suoi parenti stanno cercando di affrontare questa perdita insopportabile mentre si spera che la giustizia sia fatta per il suo brutale omicidio.