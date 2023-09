Foggia si prepara a dare l'ultimo saluto a Franca Marasco

FOGGIA - Domani, venerdì 29 settembre, Foggia si prepara a commemorare Franca Marasco, la titolare della tabaccheria locale tragicamente uccisa a coltellate durante una rapina il 28 agosto scorso. I funerali della donna saranno celebrati alle ore 16 nella cattedrale di Foggia da Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo della diocesi Foggia Bovino.L'intera comunità di Foggia è stata scossa dalla terribile tragedia, e il mese trascorso dall'omicidio ha rappresentato un periodo di dolore e lutto per la città. Solo dopo l'autopsia eseguita ieri, il corpo di Franca Marasco è stato restituito alla sua famiglia, permettendo loro di finalmente iniziare il processo di lutto e addio.In segno di rispetto e in memoria di Franca Marasco, la città di Foggia si è unita nel dichiarare il lutto cittadino, come disposto dalla commissione prefettizia che guida il Comune di Foggia, che è stato commissariato da tempo.Nel frattempo, sul fronte investigativo, si sta lavorando per chiudere il caso contro i due presunti responsabili dell'omicidio. Un cittadino marocchino è ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio, mentre un italiano settantenne è stato accusato di aver fornito l'arma del delitto, un coltello. Le indagini continuano per far luce su tutti i dettagli di questo terribile atto di violenza e per assicurare giustizia a Franca Marasco e alla sua famiglia.La comunità di Foggia si riunirà domani per commemorare la vita di Franca Marasco e per esprimere solidarietà alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.