Gruppo Lombardi & C. (SIGMA Puglia), restyling per il punto vendita OK SIGMA di Bari in Via Crisanzio



BARI - Gruppo Lombardi & C., parte di D.IT, cooperativa multinsegna e multibrand espressione della distribuzione organizzata di qualità, in data odierna riapre con un nuovo lay-out il negozio di Bari in Via Scipione Crisanzio 20/22: nel punto vendita completamente ristrutturato ad insegna OK SIGMA, i clienti possono effettuare una spesa di qualità, rapida e comoda dal lunedì al sabato a partire dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 16:45 fino alle 20.30.





Tutte le novità del negozio. Oltre al restyling generale dei 225 metri quadrati di spazi su cui si sviluppa lo store, gli interventi più significativi hanno interessato la macelleria e la gastronomia, il punto vendita è stato ammodernato per offrire ogni giorno un’esperienza di acquisto sempre più "smart" grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo, che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore facendo la spesa rapidamente e con semplicità in un ambiente ristrutturato e accogliente.

Alleato delle famiglie di quartiere, il format OK SIGMA di via Crisanzio rappresenta una garanzia di qualità al giusto prezzo, espressa anche attraverso una virtuosa selezione di prodotti assortiti con criteri di eccellenza e località: dall’ortofrutta, con la valorizzazione della stagionalità delle materie prime quali frutta e verdura di stagione, alla macelleria, fino al banco assistito della gastronomia. Tra le molte referenze disponibili grande spazio è dedicato all’offerta di prodotti a marchio Sigma tra le quali spiccano quelle specialistiche e premium: Gusto&Passione, Equilibrio&Piacere e VerdeMio, al fine di soddisfare esigenze nutrizionali e di scelta di tutti i consumatori, anche di quelli più esigenti.

Inoltre, lo store prevede l’attivazione di servizi ad alto valore aggiunto con un approccio responsabile e innovativo: dalla consegna a domicilio ai buoni pasto, fino all’adesione al circuito virtuoso e tecnologico di "Too Good To Go", l’app contro lo spreco alimentare che restituisce valore a prodotti tramite l'acquisto di alimenti vicini alla scadenza ma ancora validi sia da un punto di vista del gusto che da un punto di vista nutrizionale.

Grazie alle 5 opportunità lavorative del punto vendita riaperto, il numero di collaboratori nella regione si conferma a quota 100. Numeri che consolidano il piano di espansione in Puglia del Gruppo Lombardi & C., con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.