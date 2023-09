NOICATTARO - Da venerdì 1 settembre e fino a venerdì 3 novembre è possibile visitare la mostra fotografica “Frammenti - Noicattaro fotografata da Gianni Tedesco". Sono 28 le stampe in Fine Art di fotografie scattate tutte a Noicàttaro negli anni '60 e '70 da Gianni Tedesco. Le 28 opere sono esposte nel Palazzo della Cultura di Noicàttaro.Una straordinaria occasione per tutti gli appassionati della fotografia di reportage in bianco e nero, di immergersi in scene di vita quotidiana appartenenti ad un passato recente che sembra già lontanissimo. La mostra, promossa dalla Pro Loco di Noicattaro a cura di Anna Maria De Marzo, Mimmo Di Donna e Pietro Pellegrino e patrocinata dal Comune di Noicattaro, nasce dalla ricerca all’interno dell’archivio del fotografo, consegnato, poco prima della sua scomparsa, a uno dei curatori della mostra.L'ingresso è libero e gratuitoPer ulteriori informazioni, prenotazioni e aggiornamenti, è possibile consultare la pagina Facebook Visit Noicàttaro o contattare la Pro Loco al numero +39 339 119 0386