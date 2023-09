BISCEGLIE - Ultimo sprint per la maratona tra le startup a DigithON che andrà avanti fino alle 18.30 alle Vecchie Segherie di Bisceglie.Dopo il boom di presenze di ieri, oggi il palco di Piazza Castello ospiterà Pegah Moshir Pour, attivista per i Diritti Umani e Digitali e in prima fila nella divulgazione social, che sarà protagonista di Pegah versus Pegah: una particolare intervista doppia insieme al suo avatar digitale realizzato da CLOME, curata da Marco Carrara. Quindi Andrea Vianello, direttore di San Marino RTV, parlerà con Stefano Mei, Presidente FIDAL, e con Antonella Palmisano, campionessa olimpica di marcia, fresca della medaglia di bronzo al Mondiale di Budapest 2023 di Sport e social network; Le sfide della Cybersecurity saranno invece al centro dell’intervista del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano curata dal direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, mentre la conduttrice Rai Nunzia De Girolamo parlerà con Lucio Presta, imprenditore, produttore e manager televisivo, di Televisione: le nuove star fra piattaforme e social network. A chiudere la serata sarà l’intervento del cantautore Ermal Meta che con Paolo Giordano affronterà il tema Musica e creatività fra Intelligenza Artificiale e Social Network.Domani, ultima giornata di DigithON, sarà dedicata come sempre alla premiazione dei progetti vincitori, talk e riflessioni conclusive rivolte al futuro. L’appuntamento alle Vecchie Segherie è alle 10.30, con l’intervento del fondatore di DigithON Francesco Boccia e quelli del Prof. Ing. Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico Bari, e del Prof. Stefano Bronzini, del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, intervistati da Enzo Magistà, direttore della redazione giornalistica Gruppo Norba su Business e innovazione tecnologica al sud. A seguire, il vice presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Mario Aprile, parlerà dell’importanza dei giovani, forza delle imprese.Alle 11.15 il momento più atteso con la proclamazione dei vincitori di DigithON 2023 e la premiazione affidata a Francesco Boccia e al Presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana. Il primo classificato a DigithON 2023, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, riceverà un assegno di €10.000 offerto da Confindustria Bari e BAT. In palio tantissimi altri riconoscimenti tra borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro: il Premio TIM del valore di 2.500 €; Intesa Sanpaolo Innovation Center offre una sessione 1:1 di Coaching & Advisory con Bill Barber, Innovation Manager e Startup Coach di Intesa Sanpaolo Innovation Center, finalizzata all’analisi del business plan e alla ottimizzazione della comunicazione della propria value proposition; il Premio EY CUP, un grant di 3.000 € erogato dall’Associazione DigithON e un iter dedicato di assunzione in EY pensato appositamente per il team al fine di consentire un accesso rapido nel mondo EY; GoBeyond, il progetto di innovazione responsabile powered by Sisal, riconosce una speciale menzione, del valore di 1000 € alla startup più in linea con i valori del progetto tra le partecipanti a DigithON, Nexi offre un premio in denaro di 2.000 € per la “Digitalizzazione ed Innovazione”, alla startup che più si mostrerà in linea con la volontà di Nexi di promuovere e facilitare l’innovazione digitale nel nostro Paese; il Premio A.S.C del valore di 3000 €, un eventuale stage in A.S.C. nella sede nazionale dell’ente, promozione sul sito istituzionale (ascsport.it) e sui canali social nazionali, alla startup vincitrice che propone nuove idee e soluzioni riguardanti il mondo sportivo; Premio "DigithON AWS Award" assegnato da Amazon, un riconoscimento di 10.000 $ di crediti per servizi AWS; Digital Magics con la sua squadra affiancherà la startup e aiuterà i talenti nel loro percorso di crescita perfezionando tecnologie e modello di business; il Premio in memoria di Gino Di Pace del valore di 3000€: la sezione TIC premierà la startup che meglio interpreta i valori che hanno guidato Gino nel suo percorso manageriale; il Premio BINP: 3 sessioni intensive di assistenza progettuale finalizzate a perfezionare la definizione della iniziativa imprenditoriale ed orientare il team alla presentazione dell’idea di business ad uno dei fondi di VC partner del programma; Aulab offre a una delle startup vincitrici una consulenza di alto livello sulla cybersecurity del progetto selezionato per permettere al team di acquisire una maggiore consapevolezza riguardo alle best practice di sicurezza informatica e rafforzare la propria posizione sul mercato, inoltre la startup selezionata avrà inoltre accesso a un esclusivo percorso di formazione in ambito secure coding, il corso "Cyber Security DevSecOps Expert". Questo corso di formazione fornirà le competenze e le conoscenze necessarie per integrare la sicurezza fin dalla fase di sviluppo del software, aumentando la resistenza alle minacce informatiche e garantendo un ambiente più sicuro per gli utenti e infine, un percorso di accelerazione offerto da RETE MEDITERRANEA INNOVAZIONE.Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it dove è consultabile l’elenco completo dei progetti in gara; il portale, nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e al contempo generare un punto di contatto permanente con investitori, incubatori e acceleratori, ha segnato quest’anno un nuovo record, portando l’ecosistema delle startup di DigithON a sfiorare quota 2000.Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, TIM, Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Nexi, Invitalia, Fincons Group, Philip Morris Italia, Mint, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, Binp, B4i, A.S.C., Maldarizzi; partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.www.digithon.it