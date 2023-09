GionnyScandal annuncia l’uscita del suo nuovo progetto discografico “BLACK MOOD 2”, fuori da venerdì 22 settembre e già disponibile in preorder.

Un album riflessivo, malinconico, che spazia da temi più profondi e impegnati – come amore, morte, perdita e rivincita – ad altri più "leggeri", mostrando quanto GIONNYSCANDAL abbia acquisito una maturata consapevolezza di se stesso e una grande disinvoltura nell'affrontare argomenti eterogenei.

Il nuovo progetto discografico, che è stato anticipato, lo scorso luglio, dalla pubblicazione del singolo “Tranne te”, giunge a quattro anni di distanza da “Black Mood” e costituisce il secondo capitolo di una storia musicale che l'artista sta scrivendo dando tutto se stesso, senza paura di mostrare le proprie vulnerabilità e di dare voce anche ai propri demoni interiori, compiendo grazie alla musica un’introspezione continua e liberatoria.

Un artista dalla penna graffiante, che negli anni si è fatto conoscere come uno dei rapper dallo stile più originale, capace di unire l'amore per il punk a quello per l’hip hop dando vita a un universo musicale personalissimo.