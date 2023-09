LECCE - "La musica è un posto meraviglioso": ma anche Lecce, capitale d’arte apprezzata in tutto il mondo, lo è. Risultato, tre giorni in cui la magia apollinea del pianoforte si fonderà con la bellezza dionisiaca del barocco: ovvero Piano City Lecce, festival internazionale - ispirato dal format creato nel 2010 dal pianista Andreas Kern - che animerà il capoluogo salentino dal 15 al 17 settembre. Organizzato dall’associazione Icon Radio Visual Group Aps, guidata da Alessandro Maria Polito, e diretto artisticamente dal musicista Andrea Mariano, tastierista, producer e fondatore del gruppo Negramaro. - "La musica è un posto meraviglioso": ma anche Lecce, capitale d’arte apprezzata in tutto il mondo, lo è. Risultato, tre giorni in cui la magia apollinea del pianoforte si fonderà con la bellezza dionisiaca del barocco: ovvero Piano City Lecce, festival internazionale - ispirato dal format creato nel 2010 dal pianista Andreas Kern - che animerà il capoluogo salentino dal 15 al 17 settembre. Organizzato dall’associazione Icon Radio Visual Group Aps, guidata da Alessandro Maria Polito, e diretto artisticamente dal musicista Andrea Mariano, tastierista, producer e fondatore del gruppo Negramaro.





Settantadue artisti, 48 concerti, 26 location: un’edizione di Piano City Lecce, quella del 2023 - la seconda - ricca di appuntamenti musicali di grande impatto che si snoderanno tra la città e alcuni luoghi significativi del Salento, mescolando sapientemente artisti, generi musicali e mood differenti. Anteprima giovedì 14 settembre alle 19 con un evento speciale presso "Suit", in via 140° Reggimento Fanteria: ad esibirsi la pianista coreana Sun Hee You. Molteplici, però, i momenti iconici dell’edizione 2023, dal concerto della cantautrice e pianista Noemi, che regalerà attimi di autentica emozione riarrangiando per piano e voce le sue hit più famose, a Tony Berchmans con il suo spettacolo audiovisivo "Cinepiano", che reinterpreta colonne sonore diventate capisaldi della storia del cinema mondiale; da Francesco Tristano, giovane e talentuoso musicista lussemburghese che fa della sperimentazione la propria cifra stilistica, a Carlo Amleto con l’ironia del suo teatro-canzone. E, ancora, le performance del pianista classico Alessandro Deljavan, il suggestivo "Silent Concert" di Andrea Vizzini, il jazz di Claudio Filippini e ancora, dall’etichetta INRI Classic, i pianisti Emanuele Via, Alessandra Toni e Giulio Fagiolini.

Tra gli eventi speciali all’insegna della contaminazione, poi, la serata "Piano Rap", angolo dedicato ai nuovi talenti accompagnati dal pianista e performer salentino Toni Tarantino, momento-mix tra la cultura old school del rap e i più celebri riff pianistici. A rappresentarlo tre giovanissimi artisti pugliesi, tutti provenienti dalla provincia di Foggia e appassionati di musica rap, soul, hip hop: un "sound system acustico" acceso nel centro storico di Lecce in cui Gabrix Graffio, Bruno Bug e Marte si alterneranno a colpi di jam e freestyle, tra brani inediti ed inconfondibili citazioni musicali.

Tutti i pianisti e gli artisti che si esibiranno durante Piano City Lecce sono stati selezionati da un comitato tecnico-scientifico coordinato da Giacomo Fronzi e composto da Mariagrazia Lioy, Giuseppe Magagnino, Francesca Mammana, Scipione Sangiovanni.

In alcuni degli spettacoli sarà possibile contribuire alle campagne di riforestazione di Fondazione Sylva con donazioni volontarie all’ingresso. Nel corso dei concerti al Circolo cittadino sarà possibile visitare inoltre "CAPRIOLA | an art week", festival alla quarta edizione dedicato alle arti visive, ai progetti indipendenti e agli artisti dell’area del Mediterraneo.

Confermata anche per questa edizione la partnership di PCL con SGM, che metterà a disposizione di alcuni concerti appositi collegamenti (per maggiori info si può consultare il sito www.sgmlecce.it ). Inedita invece la collaborazione di PCL con le Ferrovie del Sud Est gruppo Ferrovie dello Stato, che hanno istituito un’apposita corsa Maglie-Lecce per consentire a chi utilizzerà il treno pomeridiano di venerdì 15 settembre per assistere al concerto di Tony Berchmans, previsto alle 20 presso la stazione ferroviaria di Maglie, di rientrare nel capoluogo alla fine dell’esibizione (biglietti di andata e ritorno acquistabili on line sul sito di Trenitalia).

A annunciare l’edizione di Piano City Lecce 2023, nelle scorse settimane, un video teaser ( https://youtu.be/Jarne9zPOXY?si=z_1SLZ4seGztuoCg ) di Dardust, poliedrico musicista- compositore che aveva rappresentato l’ospite d’onore del Preludio di Piano City Lecce nel 2021.

Nel video, diretto da Giorgio Testi per la produzione esecutiva di Cascavel e realizzato nella fantasmagoria dell’anfiteatro di Rudiae grazie alla collaborazione di PCL con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Dardust regala una versione intima quanto potente di "Dune", il singolo pubblicato a dicembre 2022 che da suite "spaziale" (nella versione originale) diventa - in piano solo - una sapiente contrapposizione tra luce e oscurità capace di risuonare con la duttilità sperimentale del compositore marchigiano.

Piano City Lecce è un festival organizzato il sostegno di Regione Puglia e Comune di Lecce, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Cultura, Comune e Provincia di Lecce, Comune di Maglie e d’intesa con la Soprintendenza dei Beni Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce; con il supporto di Parco Archeologico di Rudiae, SGM, Ferrovie del Sud Est gruppo Ferrovie dello Stato, Ordine degli Architetti della provincia di Lecce, Università del Salento - DAMS, Museo Castromediano, Conservatorio Tito Schipa, Liceo musicale Palmieri e le scuole Ascanio Grandi, De Amicis e Galateo.

Piano City Lecce ringrazia tutti i partner pubblici e privati che hanno creduto e credono nel progetto: Alboran Invest, Birra Flea, Deghi, Doppiozero, Eos Hotel, Hevò, Linciano Liquors, Monteco, Palazzo BN, Oronti Accomodations, Ottica Alfa, Palazzo De Noha, Palazzo Lecce Epoca Collections, Quarta Caffè, Risorgimento Resort, Suit Negozi, Torre del Parco.

Tutte le informazioni sul Festival sul sito www.pianocitylecce.it

Carlo Salvemini, sindaco di Lecce: "Il programma di Piano City Lecce qualifica la città, e migliora ogni anno, è l'esito di un'intelligenza collettiva e di collaborazioni istituzionali, di contributi di saperi importanti. Promuove la cultura musicale in una città che ospita il Conservatorio, promuove la bellezza dei luoghi perché si incarica di individuare spazi inconsueti, promuove la conoscenza del territorio fuori dalla stagione consueta perché associa la scoperta dei luoghi al tema della sostenibilità sostenendo la Fondazione Sylva e promuovendo il raggiungimento dei luoghi con il trasporto pubblico locale. Ringrazio tutte le istituzioni e le persone coinvolte, a cominciare dal direttore artistico Andrea Mariano e dello staff che lo affianca nell'organizzazione. Buon Piano City Lecce a tutti!".

Paolo Foresio, assessore comunale al Turismo e allo spettacolo: "Siamo pronti a questa invasione di pianoforti che è Piano City Lecce, una manifestazione internazionale che mi emoziona sempre presentare perché, in piena pandemia, con Andrea Mariano e Alessandro Polito condividemmo questa sfida di portare a Lecce il festival ideato da Andreas Kern. Abbiamo cominciato con un Preludio ed ora siamo alla seconda edizione completa. Ogni anno si migliora sotto qualche aspetto e Piano City, che abbiamo presentato anche alla Bit di Milano, si conferma un appuntamento dal grande appeal turistico in un settembre ricco di presenze in città".

Antonio Leo, vicepresidente della Provincia di Lecce: "Una manifestazione organizzata dalla città di Lecce che ha ormai varcato i confini comunali, coinvolgendo la Regione Puglia e la Provincia, presente con due dei suoi tesori: il Circolo cittadino e il Convitto Palmieri. Un appuntamento che lascerà una traccia indelebile sul territorio".

Francesca Riccio, Soprintendenza Archeologia Beni Culturali e Paesaggio delle province di Brindisi e Lecce: "PCL è il punto di arrivo di un processo laborioso con cui la Soprintendenza e tutto il suo personale hanno partecipato sia alle valutazioni che alla scelta dei siti. L’idea di quest’anno è stata quella di valorizzare uno scenario eccezionale, il parco dell’antica Rudiae. Luogo immerso nella Valle della Cupa, un’area punteggiata da molteplici ritrovamenti archeologici di quella che fu la città messapica e poi romana di Lecce".

Andrea Mariano, direttore artistico di Piano City Lecce: "Piano City è un format che a Lecce ha trovato la sua sede naturale, e che è stato elaborato e cucito letteralmente addosso alla città. Siamo orgogliosi di un risultato di cui si parla in Italia e all’estero, che ha comportato un lavoro molto serio di selezione degli artisti e che ha registrato una partecipazione incredibile e concerti sold out in pochi minuti. Una realtà competitiva e prestigiosa ormai riconosciuta ovunque".

Alessandro Maria Polito, presidente di Icon Radio Visual Group APS: "L’associazione è soddisfatta di un risultato come questo dopo soli tre anni di vita del festival. Per quest’edizione ci spostiamo dal centro storico ai borghi della città, dove il nostro progetto ha deciso quest’anno di trasferire la bellezza della musica in quanto parti integranti della tessuto urbano. Fondamentali anche le partnership con SGM e Ferrovie del Sud Est in vista del contributo che abbiamo deciso di dare alla sostenibilità, sia per gli spostamenti che per i service".

Francesco Cantobelli, presidente di SGM: "Confermiamo la nostra collaborazione a quest’edizione di PCL, perché siamo convinti che anche la partecipazione a questi eventi serva a convincere le persone ad utilizzare sempre più i mezzi pubblici, più comodi anche per queste occasioni: non a caso abbiamo deciso il prolungamento degli orari del servizio di alcuni bus per consentire agli utenti il ritorno dai luoghi degli spettacoli".

Giacomo Fronzi, presidente del comitato scientifico di PCL: "Anche quest’anno abbiamo effettuato una selezione molto accurata dei partecipanti: 72 artisti su quasi 150 candidature valutate singolarmente dal comitato che presiedo, formato da Mariagrazia Lioy, Giuseppe Magagnino, Francesca Mammana, Scipione Sangiovanni".

Evelyn De Simone, direttrice della sede di Lecce di Fondazione Sylva: "Siamo onorati e felici che Piano City sia al nostro fianco e sostenga il nostro impegno per la riforestazione del Salento. È attraverso la collaborazione con eventi culturali come questo, radicati nel territorio, che i nostri progetti a favore dell’ambiente possono diventare i progetti di tutti. Una piccola donazione è in realtà un grande gesto, perché esprime il sentimento di un’intera comunità che ha a cuore la rigenerazione ambientale del suo territorio, e dunque il suo futuro".