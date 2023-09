Grumo Appula, il 23 settembre in piazza 'Mi ritorni in mente - Festival dei Ricordi' con grandi ospiti musicali



GRUMO APPULA (BA) - Il Comitato Festa San Rocco con il Presidente don Michele delle Foglie e il Presidente Delegato Berardino Galena presenta il programma ufficiale della Festa Patronale di Grumo Appula (Ba) in onore di San Rocco di Montpellier, che si terrà nei giorni 10-20-22-23-24-25 settembre 2023. - Il Comitato Festa San Rocco con il Presidente don Michele delle Foglie e il Presidente Delegato Berardino Galena presenta il programma ufficiale della Festa Patronale di Grumo Appula (Ba) in onore di San Rocco di Montpellier, che si terrà nei giorni 10-20-22-23-24-25 settembre 2023.





Tanti gli eventi religiosi e civili in programma e che richiameranno anche in questa edizione un enorme affluenza di pubblico e visitatori da tutta Italia e non sono per venerare il Santo Patrono. In particolare nella serata di Sabato 23 Settembre sul palco allestito in Piazza Vittorio Veneto andrà in scena la prima edizione di "Mi Ritorni In Mente" Festival dedicato ai ricordi, una straordinaria serata musicale condotta da Kevin Dellino, giovane presentatore Pugliese molto amato dal pubblico di Grumo Appula, reduce dal successo della sua ultima trasmissione televisiva nazionale Punti di Vista, e che vanta un curriculum ricco e zeppo di soddisfazioni.

Lo spettacolo, che partirà dalle ore 21.00, vedrà la partecipazione di artisti d’eccezione e che, in esclusiva, per la prima volta saranno ospiti nella città grumese.

Lo show si aprirà con Wanda Fisher, cantante con una voce straordinaria e che ha collaborato con i più grandi nomi della musica italiana, è sua la voce solista de "Il Mio canto Libero" di Lucio Battisti, ad esempio, come anche stata protagonista come corista nell’ultima tournée di Mina. L’artista proporrà difatti omaggio a questi grandi miti della musica e ci proporrà i suoi successi discografici attraverso un medley con hit anni 90 e 2000 che l’hanno consacrata in quegli anni nelle classifiche Italiane ed estere.

A seguire sul palco arriva un’altra splendida artista molto apprezzata dal pubblico Italiano ed internazionale, parliamo della splendida Manuela Villa, figlia del grande Claudio, in uno show musicale dal titolo "Di Rosso Tour" che si preannuncia un vero e proprio grande momento di emozioni che fanno bene al cuore.

In chiusura, restando in tema di ricordi, un bel viaggio temporale negli anni 70 con una delle band protagoniste della scena musicale di quel periodo, I Teppisti dei Sogni, con "I sogni Volano" accompagneranno il pubblico alla chiusura dell’evento con un vero e proprio concerto in cui saranno riproposti tutti i loro grandi successi che li hanno portati in giro per il mondo e che riscuotono tanta approvazione ancora oggi in tutte le località in cui approdano con il loro tour.

Una serata ricca di emozioni e coinvolgimento al quale non si può assolutamente mancare. Appuntamento sabato 23 Settembre in Piazza Vittorio Veneto a Grumo Appula, Bari. Evento Gratuito. Sipario ore 21.00.