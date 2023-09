L'Inter evita il ko al debutto in Champions League con un pareggio 1-1

Inter fb

Nella prima giornata della fase a gironi della Champions League, l'Inter ha evitato una sconfitta al suo debutto, ottenendo un prezioso pareggio 1-1 contro la Real Sociedad. La partita, disputata all'Anoeta, è stata caratterizzata da momenti di tensione e emozioni.Gli spagnoli sono partiti in modo aggressivo e hanno sfiorato il vantaggio già al 3' con un tiro che ha colpito il palo, dimostrando subito la loro pericolosità. Tuttavia, il vantaggio della Real Sociedad è arrivato al minuto successivo, grazie a un errore di Sommer e Bastoni, che ha permesso a Méndez di recuperare la palla e segnare con un potente sinistro.Nel corso del primo tempo, l'Inter ha faticato a creare opportunità offensive, non riuscendo nemmeno a effettuare un singolo tiro in porta. Nonostante ciò, la difesa ha cercato di limitare i danni causati dalla partenza in quinta dei padroni di casa.Le poche occasioni che sono sorte per l'Inter, come quella per Arnautovic, sono state annullate per fuorigioco. Nel finale del primo tempo, la Real Sociedad ha continuato a premere sull'acceleratore e ha colpito la traversa, sebbene il giocatore fosse in posizione irregolare.Anche all'inizio della ripresa, Sommer ha compiuto due parate cruciali su Méndez e Oyarzabal, spingendo l'allenatore Inzaghi a effettuare cambiamenti tattici. Al 55', sono entrati Dimarco, Frattesi e Thuram, mentre Barella è sfiorato l'espulsione ma il cartellino rosso è stato corretto dopo la revisione dell'arbitro.La Real Sociedad ha continuato a premere e ha nuovamente colpito la traversa da un calcio d'angolo. L'Inter ha trovato il pareggio all'87', grazie a un tiro-cross di Frattesi che è diventato un assist per Lautaro Martinez, il quale ha segnato il gol del 1-1.Questo pareggio è stato fondamentale per l'Inter, considerando che nell'altro match del girone il Salisburgo ha sorpreso tutti battendo il Benfica 2-0. Con questo risultato, gli austriaci si sono posizionati al primo posto nel girone, mentre i portoghesi sono ultimi. Il prossimo avversario dell'Inter sarà il Benfica a San Siro, e questo punto guadagnato potrebbe dimostrarsi cruciale nella corsa alla qualificazione.