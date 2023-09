Inchiesta sulla morte di un 70enne a Taranto: 9 medici indagati

TARANTO - La Procura di Taranto ha avviato un'inchiesta per fare luce sulla tragica morte di un uomo di 70 anni, avvenuta presso l'ospedale Santissima Annunziata. L'apertura dell'indagine è scaturita da una denuncia presentata dai familiari della vittima. Attualmente, sono nove i medici coinvolti nell'inchiesta.Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il paziente si era recato al Pronto Soccorso dell'ospedale in tre diverse occasioni durante un periodo di 40 giorni. Purtroppo, la sua morte è sopraggiunta dopo il terzo ricovero, proprio nel giorno del suo compleanno.Gli inquirenti hanno già acquisito le cartelle cliniche relative al paziente, mentre un'autopsia sul suo corpo è stata condotta per determinare le circostanze esatte della morte.L'apertura di questa inchiesta mette in evidenza l'importanza di indagare a fondo su casi di decesso sospetti in ambito sanitario al fine di garantire la massima trasparenza e giustizia per le vittime e le loro famiglie. Le indagini in corso contribuiranno a stabilire se ci sono stati eventuali errori o negligenze nella gestione delle cure mediche del paziente.