Incidente al Porto di Bari: operaio di 50 anni schiacciato da un carrello durante lavori di manutenzione

BARI - Una tragica vicenda ha scosso il Porto di Bari nella serata di ieri, quando un operaio di 50 anni è stato coinvolto in un grave incidente sul luogo di lavoro. Mentre stava eseguendo operazioni di manutenzione sul proprio mezzo durante le attività di carico della merce, l'uomo è stato schiacciato da un carrello, con gravi conseguenze.Il personale della viabilità dell'autorità portuale ha reagito prontamente, allertando il servizio medico d'urgenza 118. L'operaio ferito è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Bari, dove il suo stato di salute è rapidamente peggiorato, portando a un arresto cardiaco. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo e professionale del personale sanitario, è stato possibile riportare in vita l'uomo. Nonostante questo, le sue condizioni rimangono estremamente gravi e richiedono cure intensive.Le indagini sull'incidente sono state affidate alla Polizia, che sta cercando di stabilire le circostanze esatte e le responsabilità dell'accaduto. Questo tragico episodio mette in evidenza l'importanza della sicurezza sul luogo di lavoro e sottolinea la necessità di rigorose procedure di sicurezza in ambienti industriali come il Porto di Bari.La comunità del porto e oltre è profondamente colpita da questo incidente, e le speranze sono rivolte a una rapida ripresa dell'operaio ferito. Allo stesso tempo, è fondamentale riflettere sull'importanza della prevenzione degli incidenti sul lavoro e della tutela della sicurezza dei lavoratori in tutte le circostanze.