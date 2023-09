Tragedia a Cerignola: 29enne muore dopo agguato

CERIGNOLA - Una tragedia ha scosso la città di Cerignola nella notte tra il 21 e il 22 settembre, quando un giovane di 29 anni è stato vittima di un violento agguato a colpi di pistola. Purtroppo, non ce l'ha fatta a sopravvivere alle ferite e ha perso la vita dopo essere stato ricoverato per 20 ore alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.Il giovane, che aveva precedenti penali e era soggetto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si trovava a bordo della sua auto quando ignoti aggressori gli hanno sparato, colpendolo all'addome. La gravità delle ferite subite ha richiesto un intervento medico immediato, ma purtroppo, nonostante i migliori sforzi dei medici, non è stato possibile salvargli la vita.La notizia della sua morte ha scosso la comunità di Cerignola, lasciando familiari e amici in uno stato di profonda tristezza e sgomento. La perdita di un giovane così promettente è una tragedia che colpisce nel cuore della città.Le autorità locali hanno avviato un'indagine per identificare gli autori di questo vile attacco e portarli di fronte alla giustizia. La comunità è in attesa di risposte e di giustizia per il giovane e la sua famiglia.Questo triste episodio è un doloroso promemoria delle sfide legate alla violenza e alla criminalità che molte comunità devono affrontare. È un appello a rafforzare gli sforzi per garantire la sicurezza e la protezione di tutti i cittadini, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro. La città di Cerignola piange la perdita di un giovane membro della sua comunità, e la speranza è che la sua memoria possa servire da richiamo per un futuro più sicuro e pacifico per tutti.