Incidente a Putignano: fondatore di Alive lotta tra la vita e la morte

PUTIGNANO - Vito Intini, il 30enne fondatore del ristorante-cocktail bar "Alive" a Putignano, si trova in una lotta tra la vita e la morte dopo un tragico incidente avvenuto nei pressi del suo locale. Numerosi messaggi di incoraggiamento e sostegno gli sono stati rivolti sotto lo slogan "Coraggio Boss".L'incidente è avvenuto poco dopo il passaggio della processione, quando Vito Intini è precipitato dal balcone del suo ristorante da un'altezza di circa cinque metri, con un violento impatto sulle pietre del suolo. L'impatto è stato così violento che ha causato un grave trauma cranico, mandando il giovane in coma.Immediatamente dopo l'incidente, Vito Intini è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano, dove è stato stabilizzato dalle cure mediche. Successivamente, è stato trasferito al Policlinico di Bari, dove è tutt'ora ricoverato nel reparto di Rianimazione.Dai primi accertamenti, sembra che la caduta sia stata accidentale. La comunità di Putignano è unita nel sostenere Vito Intini e spera in una pronta guarigione. La situazione resta molto delicata e tutti sperano che il giovane imprenditore possa riprendersi presto da questo drammatico episodio.