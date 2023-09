Donna carbonizzata a San Michele Salentino: fermato il figlio 47enne

SAN MICHELE SALENTINO - Alberto Villani, un uomo di 47 anni residente a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. La vittima dell'omicidio è sua madre, Cosima D'Amato, una donna di 71 anni. Il corpo carbonizzato della donna è stato trovato all'interno della casa di campagna dove viveva il figlio.L'accusa sostiene che Alberto Villani abbia ucciso sua madre. Dopo il suo arresto, è comparso davanti al pubblico ministero di Brindisi presso la caserma dei carabinieri di San Vito dei Normanni. Durante l'interrogatorio, Villani ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato.Il pm ha disposto il trasferimento di Alberto Villani nel carcere di Brindisi. L'uomo è stato assistito dall'avvocato Bartolo Gagliani. Nel frattempo, la villetta in contrada Angeluzzi, dove è avvenuto il tragico omicidio, è stata sequestrata dalle autorità.La comunità di San Michele Salentino è stata profondamente sconvolta dalla notizia dell'omicidio di Cosima D'Amato. Il sindaco del comune, Giovanni Allegrini, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima e ha dichiarato che l'amministrazione comunale segue con attenzione l'evolversi delle indagini per fare luce su questa tragica vicenda.