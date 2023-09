TURI - Nel pomeriggio odierno, lungo la strada Turi-Casamassima, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli e ha causato il ribaltamento di uno di essi. L'incidente ha avuto luogo proprio all'altezza della stazione di servizio Agip, un punto critico noto per essere stato teatro di numerosi sinistri stradali gravi nel corso degli anni.Immediatamente dopo l'incidente, sono intervenuti i soccorsi, con il personale medico del 118 e le forze dell'ordine dei Carabinieri sul posto per gestire la situazione.Nell'incidente, una donna residente a Turi è rimasta ferita, ma fortunatamente in modo lieve. La vittima è stata prontamente assistita dai soccorritori e successivamente trasportata all'Ospedale Miulli per ricevere ulteriori cure e valutazioni mediche.Al momento, le circostanze esatte che hanno portato a questo incidente stradale non sono state rese note. Gli inquirenti stanno conducendo le indagini necessarie per stabilire le cause e le dinamiche dell'accaduto. Incidenti come questo sottolineano l'importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme stradali per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.