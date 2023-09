Il Castello Marchione di Conversano ospiterà un evento culturale di grande rilevanza il prossimo venerdì 22 settembre alle ore 18: la presentazione del libro "Paolo Finoglio, lo sguardo dell'Altro. Il femminile nell'opera di Paolo Finoglio" di Santa Fizzarotti Selvaggi, curato da Vinicio Aquaro e pubblicato da AGA Editrice.Questo libro rappresenta un'immersione nell'arte e nella storia, analizzando il lavoro di Paolo Finoglio sotto una luce nuova e intrigante. Il volume si avvale dei contributi di prestigiosi studiosi, tra cui Michele Cristallo, Antonio Fanizzi e Angela Campanella.All'evento parteciperanno l'autrice Santa Fizzarotti Selvaggi, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, il curatore Vinicio Aquaro e il sindaco di Conversano, avv. Giuseppe Lovascio, che porterà i saluti della città. Michele Forte per il Castello Marchione e Nicola Redavid per la casa editrice saranno presenti per fornire ulteriori informazioni sull'opera.Durante la serata, il pianista Francesco Perrini eseguirà brani dedicati agli Acquaviva d'Aragona, mentre l'attrice Stefania Papa leggerà parti del monologo scritto dall'autrice, Santa Fizzarotti Selvaggi. L'intero evento sarà condotto dallo scrittore e giornalista Michele Cristallo.Questo evento è patrocinato dalla Fondazione Mimi Andidero, dall'Associazione Culturale Incontri e dall'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, che sottolinea l'importanza dell'impegno sociale e della cura per le persone in difficoltà.Santa Fizzarotti Selvaggi è una studiosa che si occupa della Casa Acquaviva d'Aragona da oltre trent'anni e ha conosciuto personalmente il Principe Fabio Tomacelli Filomarino. Ha esaminato attentamente le dieci tele raffiguranti episodi de "La Gerusalemme Liberata" di Torquato Tasso dipinte da Paolo Finoglio e ha offerto una lettura innovativa e psicoanalitica, mettendo in relazione gli episodi dipinti da Finoglio con i versi di Tasso. Il suo lavoro ha portato a una diversa interpretazione delle tele e ha contribuito a riscoprire l'importanza dell'arte nel contesto storico.In questo nuovo libro, curato da Vinicio Aquaro, l'autrice esplora il tema del femminile nell'opera di Finoglio, offrendo un'interpretazione affascinante delle opere dell'artista. Il volume rappresenta un omaggio all'arte, alla storia e alla bellezza di Conversano, evidenziando l'amore profondo dell'autrice per questa città e per l'arte in generale.