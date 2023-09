L'iniziativa mira a raccogliere materiale scolastico nuovo o semi nuovo, tra cui libri, cartelle, zaini, diari, astucci, penne, colori e quaderni, destinati alle scuole materne, elementari e medie. Questo materiale sarà donato alle famiglie più bisognose per aiutare i genitori a garantire ai propri figli l'accesso a una formazione adeguata.



I cittadini che desiderano contribuire a questa causa solidale sono invitati a donare il materiale scolastico presso la Caritas cittadina di Trinitapoli, situata in Via Papa Giovanni XXIII. Gli orari di raccolta sono dalle ore 9:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Inoltre, è possibile consegnare i contributi presso tutte le parrocchie della città.



Ruggiero Serafini, responsabile diocesano Caritas e coordinatore del progetto, spiega: "In vista della riapertura delle scuole e in collaborazione con i centri di ascolto zonali, ogni anno promuoviamo questo progetto per raccogliere donazioni e venire incontro a molte famiglie in difficoltà socio-economica che si rivolgono a noi per i propri figli. Materiale di cancelleria, zaini, libri rappresentano una spesa importante e non poterla affrontare crea disparità tra bambini e giovanissimi. Un progetto per lanciare un messaggio a tutti, educare alla solidarietà, invogliare i giovani ad avvicinarsi al volontariato e dare visibilità alle attività Caritas anche tra i più giovani."



Questa iniziativa solidale testimonia l'importanza della solidarietà e della comunità nel sostenere le famiglie bisognose e garantire a tutti i bambini e giovani l'opportunità di accedere a un'istruzione di qualità.

La Caritas Diocesana di Trani Barletta Bisceglie, in collaborazione con la Caritas locale di Trinitapoli, ha lanciato l'iniziativa "La Caritas va a scuola" con l'obiettivo di sostenere le famiglie che non riescono ad affrontare i costi della scuola per i propri figli.