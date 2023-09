Inter, Inzaghi: ''Siamo stati bravi a restare in partita''

Le parole di Simone Inzaghi dopo l'1-1 in casa della Real Sociedad nella prima giornata del Gruppo D di Champions League.

Finisce 1-1 a San Sebastian con l'Inter che trova il pareggio grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti finali nella prima giornata del Gruppo D della Champions League.

A fine partita il commento di mister Simone Inzaghi.

“Affrontavamo un avversario di valore e abbiamo sofferto tanto nel primo tempo, ma siamo stati bravi a restare in partita e pareggiare. Era l’esordio in Champions, ci prendiamo questo punto. Abbiamo toccato con mano il fatto che la Real Sociedad è un’ottima squadra. I ragazzi stanno giocando tanto, molti di loro erano anche impegnati con le nazionali. Siamo comunque stati molto bravi a rimanere in partita anche grazie a Sommer che ci ha aiutato e poi abbiamo fatto gli ultimi venti minuti nel migliore dei modi. Abbiamo visto che in queste gare abbiamo bisogno di tutti e farò sempre così perché ci saranno tante gare. Bravi ai ragazzi che sono rimasti attaccati a una gara complicatissima. ”