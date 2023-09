Juventus fb





Il raddoppio bianconero arriva con Chiesa all'82' che, servito da Milik, salta Berisha per la rete che sigilla la vittoria bianconera. La Juventus con la seconda vittoria in campionato si lancia al terzo posto dietro alle milanesi che, dopo la sosta delle nazionali, incroceranno il loro cammino, mentre gli uomini di Allegri incontreranno l'ex Sarri con la Lazio che ha schiantato i campioni d'Italia del Napoli.

La Juventus espugna il Castellani di Empoli, vincendo 2-0. Il vantaggio arriva al 24' con Danilo che, con un preciso colpo di testa, su cross di Kostic batte Berisha per l'1-0. Nella ripresa Vlahovic sbaglia un calcio di rigore, neutralizzato in due tempi da Berisha, concesso per un fallo in area di Maleh su McKennie.