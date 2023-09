Nel secondo tempo aal 25’ Cabral dei campani colpisce il palo con una conclusione in diagonale. Al 98’ la squadra di Roberto D’ Aversa raddoppia con Strefezza su rigore concesso per un fallo di mano di Cabral dopo il controllo al Var. Secondo successo interno dei salentini dopo quello per 2-1 sulla Lazio. Il Lecce ha 7 punti.

Nella terza giornata di andata di Serie A seconda vittoria del Lecce. I salentini prevalgono 2-0 sulla Salernitana al “Via del Mare”. Nel primo tempo al 6’ i giallorossi pugliesi passano in vantaggio con Krstovic di testa su cross di Gendrey. Al 18’ Banda del Lecce va vicino al gol. Al 27’ Kastanos dei campani sfiora la rete. Al 32’ Krstovic dei salentini non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 43’ Candreva della Salernitana per poco non riesce a pareggiare.