LATIANO (BR) - A Latiano si rinnova l’appuntamento con La Fera che dal 1866, ogni prima domenica di Ottobre, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione. - A Latiano si rinnova l’appuntamento con La Fera che dal 1866, ogni prima domenica di Ottobre, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione.





Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato il ricco calendario di "Aspettando La Fera" che già dal 15 settembre accompagnerà residenti e visitatori all’evento clou di domenica 1 ottobre.

- Venerdì 15 settembre alle 17:00, con l’inaugurazione della Neviera in Contrada Coltura.

L’evento è organizzato a conclusione dei lavori dell’intervento di ristrutturazione realizzato con il sostegno del PSR Puglia 2014/2020, Misura 19 – Sottomisura 19.2, GAL Terra dei Messapi, Azione 2 – Intervento 2.3 "Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici dello Smart Land TDM".

- Sabato 16 settembre appuntamento con "Rosso di fera" a cura dell’associazione Officina delle Idee in collaborazione con l’Enoteca Sfizi e Vini che organizzano nella splendida cornice di Palazzo Imperiali, un viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche dove, professionisti del settore, guideranno i presenti nella scelta di vini pregiati provenienti dalle migliori cantine del territorio accostati a specialità culinarie tipiche della nostra Regione.

- Domenica 17 settembre alle 20:00 presso il piazzale del Polo museale, dove si terrà il "Gran Galà della Fisarmonica" rassegna di fisarmonicisti. Durante la serata sarà allestita anche una mostra di fisarmoniche presso il museo delle Arti e Tradizioni.

- Domenica 24 settembre inaugurazione della mostra di disegno grafite su carta e digital art dal titolo LIBERTÀ ARTISTICHE DURANTE IL LOCKDOWN dell’artista Massimo Longo alle 18:00 presso la Sala Flora di Palazzo Imperiali. La mostra sarà aperta al pubblico fino a sabato 30 settembre.

- Martedì 26 settembre, alle 17:00, "Mani in Pasta" laboratorio per imparare a fare la pasta fatta in casa e, a seguire "La Sagra di li stacchioddi dei bambini" con la partecipazione del Mago Angel, presso il centro Polivalente Graziano Zizzi.

- Mercoledì 27 settembre, alle 17:00, presso Palazzo Imperiali, si terrà il convegno "Uno sguardo verso il futuro – Servizi rivolti ai disabili"; a seguire, alle 19:00, evento di moda, arte inclusiva, musica, cabaret, illusionismo.

- Giovedì 28 settembre, alle 17:00, nella Sala Flora di Palazzo Imperiali, convegno "Naturale o sintetico: quale sarà il cibo del futuro?"; alle 19:00, nel Palazzo Imperiali, "La Fagiolata – più legumi e meno chimica", degustazione gratuita di fagioli e concerto del gruppo musicale Ionica Popolare.

- Venerdì 29 settembre, alle 20:30, nell’atrio di Palazzo Imperiali, IMPERIAL MUSIC FEST con Dj set a cura del Dj Skizzo.

- Sabato 30 settembre, alle 18:00, apertura degli stand espositivi in via Roma e alle 20:30 in piazza Umberto Primo concerto gratuito degli Après La Classe.

- Domenica 1 Ottobre, "La Fera" con fiera mercato dalle ore 07:00 alle 22:00 in via Martin Luther King e dalle 07:00 alle 13:00 in via Aldo Moro; ed il tradizionale appuntamento con la Sagra di li Stacchioddi dalle 12:00 alle 16:00 in via Roma, Piazza Umberto Primo e via Attilio Spinelli.

La Fera è un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Latiano - Assessorato alle Attività Produttive con il patrocinio della Regione Puglia in collaborazione con la Pro Loco, diverse associazioni della città e con la media partnership di Idea Radio.

Eventi ed aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram: LA FERA LATIANO