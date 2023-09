BARI - Nell’ambito del cartellone di Le due Bari 2023, promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città e finanziato per € 553.911 dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e per € 960.074 a valere sulle risorse POC Metro, per un importo complessivo di € 1.513.985, si segnalano gli appuntamenti in programma da martedì 5 a domenica 10 settembre.Per questa seconda edizione della manifestazione sono 356 gli eventi in programma, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.Per conoscere l’intero programma aggiornato https://www.leduebari.it/programma-2023/ ore 10.00/13.00Officina degli EsordiLaboratorio di songwritingAssociazione Node - A cura di Cool Clubore 10.00/13.00Officina degli EsordiLaboratorio di songwritingAssociazione Node - A cura di Cool Clubore 18.00Biblioteca Iurlo - JapigiaSpettacolo “La mariposa de tetas grandes”A cura di Madimùore 17.30Parrocchia RedentoreLaboratorio “La nostra inseparabile amica” Silvio GioiaA cura di Madimùore 21.00Scuola Duse - San GirolamoLaboratorio “Serata della Legalità”di Artemisia TeatroA cura di Resextensaore 21.00Officina degli EsordiSpettacolo “Salentrio - live” PizzicaliveA cura di Cool Clubore 12.00Centro Sportivo Di Cagno AbbresciaLaboratorio “Danza tango”Santiago Castro. A cura di Apulia Tangoore 19.00Waterfront San GirolamoSpettacolo di danza “Waterfront” di ResExtensa Dance CompanyA cura di Resextensaore 21.00Arena della PaceConcerto-Spettacolo“Il tango dei due mondi - Buenos Aires in Bari”con orchestra dal vivo, cantanti e ballerini internazionaliA cura di Apulia Tango.