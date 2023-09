LECCE - Martedì 5 settembre (ore 21 - ingresso libero) nella Villa Comunale di Lecce con Stella mediterranea prosegue Tito Schipa Music Factory, rassegna ideata, curata e organizzata dalla consulta delle studentesse e degli studenti del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. Alessandro Chiga (dohola), Samuel Mele (oud), Fabrizio Morrone (contrabbasso), Riccardo Notarpietro (pianoforte) e Morris Pellizzari (saz) proporranno un’esperienza pensata come un viaggio nel tempo e nello spazio, tra le musiche tradizionali del bacino del Mediterraneo. Un intreccio di culture e di suoni che disegnano un ponte diretto attraverso i secoli tra la tradizione e il jazz che si fondono in sonorità ancora nuove. In scaletta musiche del repertorio tradizionale albanese, greco e arabo e i brani Longa Nikriz del compositore turco Cemil Bey e Armando’s Rumba di Chick Corea.Martedì 12 settembre (ore 21 - ingresso libero), ultimo appuntamento di Tito Schipa Music Factory con Quel vermiglio donnesco fior. Un concerto-opera con regia, in chiave moderna, di Marika Urbano che porterà in scena i tratti salienti della trilogia italiana nata dal connubio tra Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte (Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte) ponendo l’accento sulle più importanti figure femminili dell’universo mozartiano, per vocalità e psicologia del personaggio. L’intervento della voce narrante guiderà all’ascolto creando di un fil rouge narrativo appositamente pensato per la serata. I musicisti coinvolti sono Maria Grazia Carrozzo (voce), Federica Cesano (pianoforte), Vincenza Greco (voce), Monica Huang (voce), Chiara Invidia (voce recitante), Kei Ishisaki (voce), Tommaso Reho (pianoforte), Serena Vantaggiato (pianoforte).Il "Tito Schipa Music Factory" rientra, insieme ai quattro appuntamenti della rassegna "I concerti del Conservatorio", ospitati tra giugno e luglio dal Chiostro dei Teatini, nella lunga stagione estiva "Un mare di musica" organizzata dal Tito Schipa, con il sostegno dell’assessorato all’Università della Regione Puglia (Legge Regionale 29 dicembre 2017 - “Norme in favore dell’Alta formazione artistica e musicale”) e con la fondamentale e preziosa collaborazione del Comune di Lecce (assessorati alla Cultura e allo Spettacolo), nel cartellone di LecceInScena.Dopo il grande successo dell’anno scorso, infine, mercoledì 13 settembre (ore 21 – ingresso libero fino a esaurimento posti - info 0832344267) al Teatro Politeama Greco di Lecce torna sul palco l’Orchestra regionale dei Conservatori di Musica di Puglia. Diretta dal Maestro Nicola H. Samale, la formazione composta da 75 studenti e studentesse degli Istituti dell’Alta Formazione Musicale della Puglia, proporrà un omaggio al grande Nino Rota, compositore italiano celebre per le sue colonne sonore con le quali ha conquistato Premio Oscar, Golden Globe, Grammy Award, David di Donatello e ben cinque Nastri d'argento. Nel corso della sua lunga carriera Rota ha collaborato con numerosi registi di fama internazionale come Luchino Visconti, King Vidor, Eduardo De Filippo, Mario Monicelli, René Clément, Franco Zeffirelli. Indimenticabili i suoi sodalizi con Federico Fellini (La strada, 8½, La dolce vita, I vitelloni e Amarcord) e Francis Ford Coppola (Il padrino e Il padrino - Parte II). L’iniziativa è nata nell’estate 2022 da un’idea e con il supporto dell’Assessorato all’Università della Regione Puglia, con la collaborazione dei cinque Conservatori pugliesi (Umberto Giordano di Foggia, Niccolò Piccinni di Bari, Nino Rota di Monopoli, Giovanni Paisiello di Taranto e Tito Schipa di Lecce). Dopo alcuni giorni di prove e confronto, l'orchestra si esibirà nell'Auditorium Nino Rota del Conservatorio di Bari (sabato 9 settembre - ore 18), nell'Anfiteatro Romano di Lucera (domenica 10 settembre - ore 21), al Teatro Radar di Monopoli (lunedì 11 settembre - ore 21), Villa Peripato a Taranto (martedì 12 settembre - ore 21) e, per concludere il tour, sul palco del Teatro Politeama Greco a Lecce (mercoledì 13 settembre - ore 21).