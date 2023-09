TAURISANO - Nel mese di agosto, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano ha intensificato i suoi sforzi per migliorare la sicurezza stradale e combattere il fenomeno dei furti d'auto, in vista dell'aumento dei flussi turistici nella zona. Questa iniziativa mirata ha portato a risultati significativi nel preservare la sicurezza dei residenti e dei visitatori.Per garantire una maggiore sicurezza sulle strade, le forze dell'ordine hanno condotto servizi ben visibili nelle zone critiche del territorio, tra cui le località marine di Ugento e del Capo di Leuca. Questi servizi hanno coinvolto volanti della polizia e pattuglie con personale appositamente addestrato. Nel solo mese di agosto, sono stati controllati più di 1950 individui e 950 veicoli. Sono state effettuate oltre 25 contestazioni per violazioni del Codice della Strada, tra cui il ritiro di due patenti di guida a seguito di sorpassi pericolosi e del possesso di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state fatte segnalazioni alla Prefettura ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90.Un focus particolare è stato posto sulla lotta contro i furti d'auto, e questo sforzo ha portato a risultati concreti. È stato recuperato un veicolo Ford CMAX, precedentemente rubato a Gallipoli a una coppia di turisti. In un altro caso di successo, è stato rintracciato un'autovettura Alfa Romeo Stelvio dal valore di oltre 50.000 euro, rubata poche ore prima ad Otranto.L'uso di sistemi di localizzazione installati sull'Alfa Romeo Stelvio ha giocato un ruolo cruciale nel recupero del veicolo. Il locatario dell'auto ha condiviso le informazioni rilevanti con gli operatori di volante, che hanno rapidamente individuato il veicolo nonostante i ladri avessero sostituito la targa originale con una tedesca. Questa pronta risposta ha permesso di recuperare il veicolo in una strada poco trafficata della periferia di Casarano, impedendo che venisse trasferito all'estero.Il locatario dell'auto, sorpreso dalla rapidità con cui è stato ritrovato il suo veicolo rubato, ha espresso la sua gratitudine agli agenti per l'efficienza e la determinazione dimostrate nell'affrontare la situazione. Questi risultati testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire una comunità sicura e nella lotta contro il crimine stradale.