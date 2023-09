(Foto di Mario Capriotti)

OSTUNI (BR) - Partirà martedì 12 settembre il 5° corso di speleologia, organizzato dal gruppo speleologico Ostunese GEOS e dalla scuola di speleologia Città di Ostuni. Il corso si svolgerà in 10 lezioni teoriche e 5 escursioni pratiche che permetteranno ai nuovi speleologi di conoscere i fondamentali argomenti che riguardano l’affascinante e misterioso mondo sotterraneo. - Partirà martedì 12 settembre il 5° corso di speleologia, organizzato dal gruppo speleologico Ostunese GEOS e dalla scuola di speleologia Città di Ostuni. Il corso si svolgerà in 10 lezioni teoriche e 5 escursioni pratiche che permetteranno ai nuovi speleologi di conoscere i fondamentali argomenti che riguardano l’affascinante e misterioso mondo sotterraneo.





Nel primo incontro sarà illustrata la lezione di storia della speleologia, con particolari accenni alla speleologia del territorio Ostunese. Mentre domenica 17 settembre gli allievi sfideranno le pareti di monte Morrone ai piedi della scarpata murgiana di Ostuni per le prime esercitazioni pratiche che permetteranno di acquisire a ciascun allievo le tecniche di progressione verticale in grotta.

Gli allievi saranno seguiti durante le esercitazioni e le escursioni in grotta dallo staff di istruttori della scuola di speleologia Città di Ostuni avvalendosi anche di collaborazioni esterne.

Nei giorni di martedì e giovedì, delle settimane successive, il corso prevede lezioni di "Elementi di geologia e carsismo", "Principi di tecniche d’armo", "Topografia e cartografia", "Vita animale e vegetale nelle grotte", "Inquinamento e tutela delle grotte", "Prevenzione degli incidenti", "Tecniche fotografiche in grotta" e termineranno con la lezione di "Cavità artificiali".

Durante i fine settimana sino al 15 ottobre, gli allievi torneranno ad esercitarsi nelle progressioni verticali in grotta, affrontando prima le grotte del territorio Ostunese e di seguito spostandosi cavita della provincia di Potenza. per scoprire la bellezza degli ambienti carsici nonché lo straordinario mondo della speleologia. Più dettagliate informazioni sul sito "www.geosostuni.it".

Il presidente del Gruppo Speleologico Ostunese F.sco Lorusso dichiara che: "Da sempre il mistero affascina ogni essere umano, i corsi di primo livello sono lo strumento per colmare la sete di conoscenza, il naturale istinto di avventura, di ciascuno di noi. Questo corso permette di conoscere ambienti naturali sotterranei i quali sono lo scrigno di tesori e di informazioni scientifiche che vanno tutelati e valorizzati. Inoltre sono fermamente convinto che ciò che c'è di meglio al mondo non è mai troppo lontano dal luogo in cui viviamo".