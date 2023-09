LECCE - Ieri pomeriggio, un tragico incidente stradale ha colpito la strada provinciale che collega Lecce alla marina di Torre Chianca, lasciando una persona morta e un'altra gravemente ferita. La vittima di questo incidente è Renato Antonelli, un uomo di 49 anni residente a Surbo.Renato Antonelli si trovava alla guida di una Smart quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha improvvisamente perso il controllo. L'auto si è ribaltata nei pressi di una rotatoria e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il guardrail. La violenza dell'incidente ha reso subito evidenti le gravi condizioni dei due occupanti.I soccorritori sono giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo per Renato Antonelli non c'è stato nulla da fare. Durante il trasporto in ospedale, ha perso la vita a causa delle ferite riportate nell'impatto. Nel frattempo, l'altro occupante dell'auto, un individuo di 41 anni, ha subito gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.Gli agenti della polizia locale sono stati immediatamente inviati sul posto per effettuare i rilievi e cercare di determinare le cause esatte dell'incidente. La comunità locale è stata scossa da questa tragica notizia, mentre le indagini continuano per comprendere le circostanze che hanno portato a questo terribile incidente stradale.L'incidente serve come tragico promemoria dell'importanza della prudenza e della sicurezza stradale, e la comunità esprime le sue sincere condoglianze alla famiglia della vittima e spera in una pronta guarigione per l'altro coinvolto nell'incidente.