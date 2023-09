La gara potrà fornire delle utili indicazioni, prima che la squadra brindisina disputi ad Antalya in Turchia le qualificazioni alla Champions League dal 25 settembre all’1 ottobre. L’ Happy Casa parteciperà in questa stagione per la dodicesima volta consecutiva al campionato di A/1 di basket.

L’Happy Casa Brindisi il 20 settembre giocherà a Gioia del Colle una partita amichevole con la Givova Scafati. Il match, che inizierà alle 18,30 al “Pala Capurso” della città in provincia di Bari, sarà importante per il tecnico dei pugliesi Fabio Corbani.