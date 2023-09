FOGGIA - Una serata tranquilla a Foggia si è trasformata in un momento di paura quando un giovane di 17 anni è stato ferito con coltellate in una zona del centro cittadino. L'incidente è avvenuto durante quanto sembra essere stato un litigio tra giovanissimi.Le circostanze esatte dell'accaduto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità locali. Tuttavia, una prima ricostruzione suggerisce che il giovane sia stato colpito con un coltello durante un alterco tra lui e altri giovani presenti nella zona.Dopo l'aggressione, il 17enne è stato immediatamente soccorso da operatori del 118 e trasportato in ospedale in condizioni critiche, classificato in codice rosso. Al momento, non sono ancora state fornite informazioni ufficiali sulle sue condizioni cliniche attuali.La polizia è intervenuta sul luogo dell'incidente ed ha avviato un'indagine per raccogliere prove e testimonianze al fine di chiarire l'accaduto e individuare i responsabili dell'aggressione.La comunità di Foggia è in sospeso in attesa di ulteriori sviluppi e di notizie sulle condizioni del giovane ferito. L'episodio sottolinea l'importanza di promuovere la sicurezza e la prevenzione della violenza tra giovani e di affrontare i problemi sociali che possono portare a situazioni simili.