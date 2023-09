Maltempo nel Barese: chiuso il supermercato Conad a Casamassima

CASAMASSIMA - Il maltempo che si è abbattuto sulla zona del Barese sabato sera ha causato una serie di danni diffusi in tutto il territorio, colpendo non solo l'agricoltura ma anche le attività commerciali. Uno dei danni più significativi è stato riportato dal supermercato Conad situato all'interno del centro commerciale di Casamassima.A causa dell'ingente quantità di grandine e delle condizioni meteorologiche avverse, il supermercato Conad ha annunciato la sua temporanea chiusura per un periodo di due giorni. Questa decisione è stata presa per consentire l'esecuzione delle necessarie riparazioni e il ripristino delle attrezzature danneggiate durante il violento temporale di sabato.Il centro commerciale ha comunicato che le operazioni di riparazione saranno in corso fino a martedì sera, e solo una volta completate sarà possibile riaprire al pubblico. Nel frattempo, il personale lavorerà diligentemente per garantire che il supermercato possa tornare a operare in condizioni di sicurezza e offrire i servizi ai residenti della zona.Questo episodio dimostra ancora una volta quanto il maltempo possa avere un impatto significativo sulla vita quotidiana e sulle attività commerciali locali. Gli sforzi per ripristinare la normalità sono in corso, e la comunità locale si unirà per affrontare le sfide che il maltempo ha portato con sé. Inviato da iPhone