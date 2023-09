Manifestazione di autoconvocazione a Trinitapoli: i cittadini dicono 'Basta'

Nella città di Trinitapoli, i cittadini stanchi delle continue problematiche legate all'ambiente, alla vivibilità urbana e al territorio hanno deciso di alzare la voce. Un'appassionata manifestazione in autoconvocazione è stata organizzata dal Comitato di Quartiere, guidato da Geremia Buonarota, ex assessore, sindacalista e responsabile della C.S.A. Questa iniziativa mira a sollecitare l'attenzione sulle questioni irrisolte che affliggono la comunità.La manifestazione è prevista per sabato 23 settembre alle ore 18 presso la sede del Comitato in Corso Trinità,15. È un'assemblea popolare aperta a tutti coloro che sono preoccupati per la situazione attuale e desiderano contribuire al cambiamento positivo nella loro città.Geremia Buonarota, portavoce del Comitato di Quartiere, ha spiegato l'obiettivo della manifestazione, dichiarando: "Si tratta di una manifestazione in autoconvocazione di cittadini stanchi delle situazioni irrisolte. Abbiamo problemi gravi legati all'ambiente, alla viabilità e alla gestione dei lavori pubblici, oltre all'accumulo di rifiuti nelle periferie. La nostra intenzione è collaborare in modo pacifico e costruttivo con i Commissari del nostro Comune, affinché avviino azioni concrete per risolvere queste problematiche che affliggono il nostro territorio. Siamo fiduciosi che la presenza numerosa di cittadini dimostrerà il loro impegno per una causa giusta."Questa manifestazione rappresenta un esempio di cittadinanza attiva e impegno civico, sottolineando la volontà della comunità di Trinitapoli di lavorare insieme per affrontare le sfide e migliorare la qualità della vita nella loro città. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per sensibilizzare le autorità locali e portare cambiamenti positivi nella comunità.