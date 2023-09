Automobilisti indisciplinati: ancora problemi ai passaggi a livello ferroviari

BARI - Nella mattina del 21 settembre, si sono verificate due nuove infrazioni del codice stradale da parte di automobilisti che hanno attraversato in modo indisciplinato i passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Bari-Barletta gestita da Ferrotramviaria S.p.A. Questi comportamenti irresponsabili hanno causato notevoli ritardi nella circolazione ferroviaria e messo in pericolo la sicurezza di tutti.L'episodio più grave ha avuto luogo al passaggio a livello ubicato tra Bitonto e Sovereto, al km 21+934, dove le barriere sono state abbattute da un automobilista. Questo individuo, invece di attendere in modo sicuro e rispettoso il passaggio del treno, ha scelto di ignorare le regole del codice della strada, mettendo così a rischio la sua vita e quella degli altri. Inoltre, la sua fuga dalla scena dell'incidente non fa che peggiorare la situazione, poiché oltre all'infrazione stradale, si ravvisa una violazione del codice penale.Questi incidenti sono solo gli ultimi di una serie di comportamenti indisciplinati da parte degli automobilisti che mettono in pericolo la sicurezza e causano ritardi significativi alla circolazione ferroviaria. Le barriere ai passaggi a livello sono state installate per proteggere chi attraversa i binari e per garantire che i treni possano attraversare in sicurezza. Ignorare queste regole mette a rischio la vita e il benessere di tutti.Le autorità competenti stanno indagando su entrambi gli incidenti, e si spera che coloro che commettono tali infrazioni vengano identificati e puniti adeguatamente. È fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale e ferroviaria e incoraggiare il rispetto delle leggi e delle regole che salvaguardano la vita di tutti.