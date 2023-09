TARANTO - Quarta edizione del MediTa, il Festival della Cultura mediterranea a Taranto. Tre gli eventi della rassegna promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto. C’è tutto per concludere in bellezza l’estate tarantina con tre produzioni sinfoniche dal 7 al 10 settembre: CLEMENTINO (giovedì 7), NOEMI (sabato 9) ed ERMAL META (domenica 10). Fra gli artisti ospiti del Festival e accompagnati nel loro repertorio pop-rock con l’Orchestra della Magna Grecia: Achille Lauro, Amii Stewart, Mahmood, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante e Malika Ayane.Unico Festival di pop-rock sinfonico, il MediTa Festival si avvale della collaborazione e del sostegno di aziende, attività e istituzioni del territorio: Teleperformance, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Ninfole Caffé, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Comes e Baux. Il MediTa Festival è un’operazione finanziata a valere sul Por Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8 – “Palinsesto PP-TPP Puglia, riscopri la meraviglia 2023”. Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it«Il MediTa dallo scorso anno è stato inserito nel palinsesto degli spettacoli culturali della Regione Puglia – sostiene Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia – uno strumento attraverso il quale stiamo riposizionando il brand Puglia dopo la pandemia; oggi stiamo lavorando nel diversificare l’offerta turistico-culturale pugliese: oltre al mare, stiamo svolgendo una serie di azioni per dare forte identità alla Puglia, in Italia e nel mondo: cultura e spettacolo dal vivo, accanto allo sport, al paesaggio, all’enogastronomia, alla natura, sono elementi di importanza strategica».«La rassegna è un’apertura sul Mediterrano – aggiunge Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia – con la musica contemporanea, dal pop al rock, che oggi ascoltano tutti, non solo i giovani: è la versione orchestrale del repertorio di artisti importanti che ospitiamo ogni anno al MediTa Festival, diventato in breve un grande evento che ormai appartiene a Taranto, alla Rotonda del Lungomare; Clementino: ponte straordinario fra il suo free-style e l’orchestra sinfonica; le bellissime canzoni di Noemi ed Ermal Meta, artista quest’ultimo, che unisce due mondi: nella sua musica troviamo tanto Mediterraneo; infine, i Vega, appuntamento altrettanto importante con un gruppo del nostro territorio e uno spettacolo dance aperto a tutti».«Il MediTa cresce di anno in anno – spiega Fabiano Marti, assessore alle Politiche giovanili e allo Spettacolo – oltre ai nomi di grande richiamo, anche un gruppo del nostro territorio, i Vega 80, selezionato mediante bando lanciato dall’Assessorato da me rappresentato; spettacolo con ingresso libero per dar modo ai cittadini di partecipare agli eventi estivi in programma in città; anche il MediTa sta contribuendo a fare di Taranto la capitale dei Festival, un titolo che ormai ci riconoscono in molti».Artisti di grande richiamo, dunque, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia per una rassegna ospitata come per le precedenti edizioni in una delle location più suggestive della Puglia: la Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto. Panorama di rara bellezza che l’Amministrazione comunale con il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore allo Spettacolo e alle Politiche giovanili, Fabiano Marti, hanno voluto offrire ai tarantini e ai turisti all’interno di una già importante programmazione estiva.Fra gli artisti ospiti del Festival e accompagnati nel loro repertorio pop-rock con l’Orchestra della Magna Grecia nelle tre precedenti edizioni del MediTa: Achille Lauro, Amii Stewart, Mahmood, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante e Malika Ayane.Questi, nel dettaglio, gli appuntamenti tutti sulla Rotonda del Lungomare con il MediTa, Festival della Cultura mediterranea, progetto a cura dell’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano: giovedì 7 settembre, alle 21.00, CLEMENTINO, arrangiamenti e direzione del Maestro Roberto Molinelli; sabato 9 settembre, alle 21.00, NOEMI, arrangiamenti e direzione del Maestro Valter Sivilotti; domenica 10 settembre alle 21.00, chiusura del Festival con ERMAL META, arrangiamenti e direzione del Maestro Piero Romano.Grande sorpresa, invece, venerdì 8 settembre alle 21.00, in scena i Vega 80, una produzione per un pubblico giovane e non solo. Un tributo musicale alla dance degli Anni Ottanta per tutti, con ingresso gratuito per fare della Rotonda qualcosa che si avvicini a una discoteca.Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.itCLEMENTINO (giovedì 7 settembre): Ingresso: 28euro + prevendita (Primo settore); 20euro+ prevendita (Secondo settore).NOEMI (sabato 9 settembre): Ingresso: 25euro + prevendita (Primo settore); 15euro+ prevendita (Secondo settore).ERMAL META (domenica 10 settembre): Ingresso: 25euro + prevendita (Primo settore); 15euro+ prevendita (Secondo settore)VEGA 80 – Ingresso gratuitoBiglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.itMEDITA, GLI OSPITICLEMENTINOApertura del MediTa giovedì 7 settembre alle 21.00 con CLEMENTINO, Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, che ne cura anche gli arrangiamenti. Clementino è una delle star del rap italiano. Avellinese, quarantuno anni, debutta a soli quattordici anni. Il suo primo disco, Napolimanicomio, pubblicato nel 2006, cui segue I.E.N.A. (acronimo di Io E Nessun Altro). Inizio 2012, pubblica Non è gratis. Stesso anno: Armageddon. Nel 2013 è la volta di Mea Culpa, quarto album ufficiale di Clementino. Miracolo! è, invece, il quarto album in studio, pubblicato nel 2015 da Universal. Nel 2016 partecipa alla Sessantaseiesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Quando sono lontano, nella categoria Campioni.Nel 2017 partecipa per la seconda volta a Sanremo, presentando il brano Ragazzi fuori che verrà poi pubblicato all’interno dell’album Vulcano (marzo 2017). Nel 2019 pubblica il suo sesto album in studio, Tarantelle. Infine, nel 2022, esce Pulcinella. Altro successo annunciato.Ingresso: 28euro + prevendita (Primo settore); 20euro+ prevendita (Secondo settore)NOEMISabato 9 settembre, alle 21.00, è la volta di NOEMI, Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, che cura anche gli arrangiamenti. Veronica Scopelliti all’anagrafe, Noemi si iscrive all'Università di Roma (DAMS): si laurea con 110 e lode e perfeziona gli studi con una laurea specialistica in "Studi Critici e Storici sul Cinema e la TV".Nel 2007 partecipa alle selezioni di Sanremolab. Nell'autunno 2008 supera i provini per la seconda edizione di "X Factor". Dotata di un'intensa vocalità blues e soul, il suo percorso durante il programma la porta a interpretare brani italiani e internazionali. Lancia l’inedito "Briciole", che in due giorni raggiunge la posizione numero 1 fra i brani più scaricati.Primo EP, intitolato "Noemi", pubblicato nel 2009. In ottobre esce il primo album di inediti: "Sulla mia pelle", primo disco di platino. Nel 2010 partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Per tutta la vita". Nel 2012 torna sul palco dell'Ariston con il brano "Sono solo parole" (terzo posto). A seguire, gli album “Made in London”, “Cuore d’artista” e “La luna”. Torna sul palco di Sanremo con la canzone "Glicine", mentre il 5 marzo seguente esce l’album "Metamorfosi". Nel 2022, infine, pubblica il suo primo album dal vivo: “RossoLive”, anche questo un grande successo.Ingresso: 25euro + prevendita (Primo settore); 15euro+ prevendita (Secondo settore)ERMAL METADomenica 10 settembre alle 21.00, chiude il MediTa ERMAL META, Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, che cura anche gli arrangiamenti. Nato a Fier, in Albania. Partecipa al Festival di Sanremo con il gruppo musicale Ameba 4. Nel 2007 Meta fonda a Bari il gruppo La Fame di Camilla, con i quali realizza i tre album in studio.Scrive brani per molti interpreti italiani: Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara Galiazzo, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Red Canzian, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e Marco Mengoni. Nel 2015 Meta prende parte a Sanremo Giovani. Pubblica il primo album in studio, Umano. Nel 2017 prende parte al Sessantasettesimo Festival di Sanremo nella sezione "Big" pubblicando il suo secondo album con lo stesso titolo: Vietato morire. Vince il Premio della Critica "Mia Martini". Altro riconoscimento: il premio Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2017Sanremo 2018, Meta presenta Non mi avete fatto niente in coppia con Fabrizio Moro, vince la manifestazione e viene designato come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona. Pubblica l’album Non abbiamo armi. Nel 2021 presenta il suo quarto album, Tribù urbana.Nel 2022 ha pubblicato il libro “Domani e per sempre”, ambientato in Albania durante la Seconda guerra mondiale. Anche questo un successo.Ingresso: 25euro + prevendita (Primo settore); 15euro+ prevendita (Secondo settore).ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIAL’Orchestra della Magna Grecia che accompagnerà i tre artisti ospiti del MediTa (Clementino, Noemi, Ermal Meta), nasce nel 1993, per diventare in breve uno dei principali punti di riferimento dei musicisti del Mezzogiorno. E’ una realtà importantissima per il Sud d’Italia, per l’altissimo numero di produzioni svolto negli anni ed offerta ad un territorio sempre interessato a proposte dall’alto contenuto culturale. L’ICO Magna Grecia, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, oggi svolge un ruolo di rappresentanza della cultura e della promozione turistica nel territorio mediante la circuitazione di grandi progetti musicali. Non solo musica sinfonica. Negli anni, accompagna grandi artisti della scena pop e rock, fra questi: Amii Stewart, Dionne Warwick, Lucio Dalla, Ron, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, Milva, Al Bano, Fabio Concato, Vinicio Capossela, Gino Paoli, Dodi Battaglia (Pooh), Noa, Dee Dee Bridgewater, Renzo Arbore, Belinda Davies, Dianne Reeves, Neri Marcoré, Nino Buonocore, Enzo Gragnaniello, Il Volo, Cristicchi, Achille Lauro, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Mahmood, Willie Peyote, Max Gazzé, Lady Blackbird e Tony Hadley.VEGA 80Venerdì 8 settembre alle 21.00, in scena i Vega 80, grande sorpresa: una produzione per un pubblico giovane e non solo. Lo spettacolo del gruppo è un concentrato di “disco music” che ritma la storia musicale di quel meraviglioso periodo storico, trascinando il pubblico in due ore di spettacolo estremo immerso in una splendida scenografia: arcade machine, cambi d’abito e video proiezioni sincronizzate, catturando e riportando gli spettatori indietro, al “Tempo delle Mele” e ai ritmi di “Flashdance”. Spettacolo dal titolo “Electric Dreams”, protagonisti: Azzurra De Nitto (basso, voci), Matteo Spinelli (batteria acustica, pad), Mauro Daccico (chitarra elettrica, voci), Stefania Morciano (synth, voci). Ingresso gratuito.Clementino, Noemi, Ermal Meta: Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it